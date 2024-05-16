https://ria.ru/20240516/sevastopol-1946296162.html
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.05.2024
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:30
2024-05-16T00:30
2024-05-16T00:37
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
безопасность
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Никто из людей не пострадал. Это главное", - говорится в сообщении.Также губернатор сообщил, что в одном из населенных пунктов на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина, в другом населенном пункте в доме от взрывной волны повреждено шесть окон.Отмечается, что тип сбитых ракет устанавливается, не сдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Михаил Развожаев
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор
Губернатор Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал