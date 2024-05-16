https://ria.ru/20240516/sevastopol-1946296162.html

При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор

При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.05.2024

При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор

При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:30

2024-05-16T00:30

2024-05-16T00:37

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

безопасность

михаил развожаев

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Никто из людей не пострадал. Это главное", - говорится в сообщении.Также губернатор сообщил, что в одном из населенных пунктов на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина, в другом населенном пункте в доме от взрывной волны повреждено шесть окон.Отмечается, что тип сбитых ракет устанавливается, не сдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, вооруженные силы украины, безопасность, михаил развожаев