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При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 16.05.2024 (обновлено: 00:37 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sevastopol-1946296162.html
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор - РИА Новости, 16.05.2024
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:30
2024-05-16T00:37
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
безопасность
михаил развожаев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Никто из людей не пострадал. Это главное", - говорится в сообщении.Также губернатор сообщил, что в одном из населенных пунктов на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина, в другом населенном пункте в доме от взрывной волны повреждено шесть окон.Отмечается, что тип сбитых ракет устанавливается, не сдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
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севастополь, вооруженные силы украины, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Михаил Развожаев
При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор

Губернатор Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Никто из людей не пострадал. Это главное", - говорится в сообщении.
Также губернатор сообщил, что в одном из населенных пунктов на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и машина, в другом населенном пункте в доме от взрывной волны повреждено шесть окон.
Отмечается, что тип сбитых ракет устанавливается, не сдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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