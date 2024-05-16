https://ria.ru/20240516/russia-1946446398.html

В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом

В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом - РИА Новости, 16.05.2024

В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом

Вопрос народосбережения должен стать идеологическим в России, это задача для каждого ведомства и министерства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:22

2024-05-16T15:22

2024-05-16T15:24

общество

россия

анна кузнецова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос народосбережения должен стать идеологическим в России, это задача для каждого ведомства и министерства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на конференции "Многодетная российская семья - ключевой ресурс демографического развития". "Эта важная сегодня тема, которая становится идеологией. По крайней мере, мы так хотим, чтобы это становилось идеологией - тема народосбережения России. Конечно, с самых высоких трибун сегодня звучат задачи, которые, как президент сказал, должны стоять перед каждым ведомством независимо от функционала его. И перед Минздравом, и перед министерством просвещения, и перед Миннауки, и перед профильными иными структурами, которые, казалось бы, не имеют отношения непосредственного к теме демографической", - сказала Кузнецова. Парламентарий добавила, что наибольшая концентрация предложений и реализованных решений необходимы в сфере увеличения рождаемости. "Буквально вчера была создана рабочая группа при Миннауки по поддержке молодой семьи. Это тема, которая не заслуженно забыта, а без молодой семьи не бывает многодетной. Поэтому сегодня в вузах кроме научной деятельности и экспертизы есть еще один огромный потенциал работы по поддержке молодой семьи, студенческой семьи, которая, к сожалению, сегодня так нечасто создается. Если мы возьмем процент созданных студенческих семей от числа общего студентов, это менее 1%, порядка 17 тысяч" - сказала Кузнецова. Парламентарий отметила, что новое правительство получит предложения по теме народосбережения, кроме того, у научных ведомств есть богатый потенциал для реализации этой задачи. В рамках конференции были также затронуты вопросы реализации государственной и региональной социально-демографической политики, обсуждены исследования, положительные методики и практики, которые будут применяться в Запорожской области для создания более качественных методов поддержки молодых и многодетных семей.

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анна кузнецова, госдума рф