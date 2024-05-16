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В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом
В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом - РИА Новости, 16.05.2024
В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом
Вопрос народосбережения должен стать идеологическим в России, это задача для каждого ведомства и министерства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:22
2024-05-16T15:22
2024-05-16T15:24
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос народосбережения должен стать идеологическим в России, это задача для каждого ведомства и министерства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на конференции "Многодетная российская семья - ключевой ресурс демографического развития". "Эта важная сегодня тема, которая становится идеологией. По крайней мере, мы так хотим, чтобы это становилось идеологией - тема народосбережения России. Конечно, с самых высоких трибун сегодня звучат задачи, которые, как президент сказал, должны стоять перед каждым ведомством независимо от функционала его. И перед Минздравом, и перед министерством просвещения, и перед Миннауки, и перед профильными иными структурами, которые, казалось бы, не имеют отношения непосредственного к теме демографической", - сказала Кузнецова. Парламентарий добавила, что наибольшая концентрация предложений и реализованных решений необходимы в сфере увеличения рождаемости. "Буквально вчера была создана рабочая группа при Миннауки по поддержке молодой семьи. Это тема, которая не заслуженно забыта, а без молодой семьи не бывает многодетной. Поэтому сегодня в вузах кроме научной деятельности и экспертизы есть еще один огромный потенциал работы по поддержке молодой семьи, студенческой семьи, которая, к сожалению, сегодня так нечасто создается. Если мы возьмем процент созданных студенческих семей от числа общего студентов, это менее 1%, порядка 17 тысяч" - сказала Кузнецова. Парламентарий отметила, что новое правительство получит предложения по теме народосбережения, кроме того, у научных ведомств есть богатый потенциал для реализации этой задачи. В рамках конференции были также затронуты вопросы реализации государственной и региональной социально-демографической политики, обсуждены исследования, положительные методики и практики, которые будут применяться в Запорожской области для создания более качественных методов поддержки молодых и многодетных семей.
https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html
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общество, россия, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ
В Госдуме призвали сделать народосбережение идеологическим вопросом
Кузнецова: вопрос народосбережения должен стать идеологическим в России
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос народосбережения должен стать идеологическим в России, это задача для каждого ведомства и министерства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на конференции "Многодетная российская семья - ключевой ресурс демографического развития".
"Эта важная сегодня тема, которая становится идеологией. По крайней мере, мы так хотим, чтобы это становилось идеологией - тема народосбережения России. Конечно, с самых высоких трибун сегодня звучат задачи, которые, как президент сказал, должны стоять перед каждым ведомством независимо от функционала его. И перед Минздравом, и перед министерством просвещения, и перед Миннауки, и перед профильными иными структурами, которые, казалось бы, не имеют отношения непосредственного к теме демографической", - сказала Кузнецова.
Парламентарий добавила, что наибольшая концентрация предложений и реализованных решений необходимы в сфере увеличения рождаемости.
"Буквально вчера была создана рабочая группа при Миннауки по поддержке молодой семьи. Это тема, которая не заслуженно забыта, а без молодой семьи не бывает многодетной. Поэтому сегодня в вузах кроме научной деятельности и экспертизы есть еще один огромный потенциал работы по поддержке молодой семьи, студенческой семьи, которая, к сожалению, сегодня так нечасто создается. Если мы возьмем процент созданных студенческих семей от числа общего студентов, это менее 1%, порядка 17 тысяч" - сказала Кузнецова.
Парламентарий отметила, что новое правительство получит предложения по теме народосбережения, кроме того, у научных ведомств есть богатый потенциал для реализации этой задачи.
В рамках конференции были также затронуты вопросы реализации государственной и региональной социально-демографической политики, обсуждены исследования, положительные методики и практики, которые будут применяться в Запорожской области
для создания более качественных методов поддержки молодых и многодетных семей.