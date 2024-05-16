https://ria.ru/20240516/rpts-1946460021.html

В РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии о ереси

В РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии о ереси - РИА Новости, 16.05.2024

В РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии о ереси

Министр внутренних дел Эстонии – чиновник, он не имеет права навязывать Церкви богословские решения, определять признаки ереси и судить о православном... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:57

2024-05-16T15:57

2024-05-16T15:58

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эстония

сша

николай балашов

константинопольский патриархат

русская православная церковь

государственный департамент сша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии – чиновник, он не имеет права навязывать Церкви богословские решения, определять признаки ереси и судить о православном вероучении, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее эстонская телерадиовещательная компания ERR сообщила, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс ждет, что представители Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата признают деятельность патриарха Московского и всея Руси Кирилла Кирилла "ересью" и разорвут свои связи с Москвой. По его словам, в православной церкви "есть канон, который гласит, что в случае ереси, или ложного учения, приходы могут предпринимать самостоятельные шаги и не должны придерживаться своих прежних обетов", при этом он посетовал на то, что "до сих пор местные представители Русской православной церкви не назвали действия патриарха Кирилла ересью". Глава МВД Эстонии отметил, что цель властей страны – "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве". По словам Балашова, ему неизвестно, принадлежит ли министр Ляэнеметс к какому-либо вероисповеданию и имеет ли богословское образование, но "Эстонская Республика – светское государство, и согласно ее Конституции, "принадлежность к церкви и религиозным общинам свободна, государственной церкви нет". "Даже если эстонский министр уже получил от какого-нибудь образовательного учреждения Константинопольской церкви степень доктора богословия honoris causa, это все же не даст ему в качестве государственного чиновника права определять признаки ереси и судить о православном вероучении. Равно как и навязывать церкви в своей стране те или иные богословские решения. Выглядело бы это смешно, когда бы не было так грустно", - сказал отец Николай Балашов. Ранее издание Postimees сообщило, что эстонский Рийгикогу (парламент) принял заявление о признании Московского патриархата организацией, якобы "поддерживающей военную агрессию". ЭПЦ получила в Русской церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну. На территории Эстонии существуют две церковные юрисдикции: ЭПЦ и Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата, впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявлял РИА Новости, что Русская православная церковь (РПЦ) никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории. Прихожанами ЭПЦ являются примерно 170 тысяч жителей Эстонии, ЭАПЦ - примерно 30 тысяч человек. По данным бюро статистики Эстонии, православные - самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к ЭПЦ, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.

https://ria.ru/20240516/lyaenemets-1946371768.html

https://ria.ru/20240411/tserkov-1939294685.html

https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html

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эстония, сша, николай балашов, константинопольский патриархат, русская православная церковь, государственный департамент сша