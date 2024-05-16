https://ria.ru/20240516/rossiya-1946399966.html

Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета

Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета - РИА Новости, 16.05.2024

Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета

КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:04

2024-05-16T13:04

2024-05-16T13:25

китай

россия

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, в мире