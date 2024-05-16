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Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета - РИА Новости, 16.05.2024
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13:04 16.05.2024 (обновлено: 13:25 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/rossiya-1946399966.html
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета - РИА Новости, 16.05.2024
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета
КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:04
2024-05-16T13:25
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в заявлении.
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета

Китай выступил против вмешательства извне во внутренние дела России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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