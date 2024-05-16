https://ria.ru/20240516/rossiya-1946399966.html
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета - РИА Новости, 16.05.2024
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета
КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:04
2024-05-16T13:04
2024-05-16T13:25
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета
Китай выступил против вмешательства извне во внутренние дела России
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в заявлении.