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Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР . Военный отметил, что... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:46
2024-05-16T11:46
2024-05-16T11:47
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР . Военный отметил, что украинские военные накрывают позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность, но это им не помогает.Кроме того, солдаты ВСУ с помощью дрона "Баба-яга" поджигают лес, с огнем российские военные справляются подручными средствами, рассказал он.Отдельно боец добавил, что бороться с украинскими беспилотниками помогают средства РЭБ."Сажаем "птицы", перепрошиваем, ремонтируем и так же запускаем в работу. Подстраиваемся под частоты противника", — сказал он.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
RT: солдат ВС России рассказал о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве