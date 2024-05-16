Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 16.05.2024 (обновлено: 11:47 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/rossiya-1946365182.html
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР . Военный отметил, что... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:46
2024-05-16T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР . Военный отметил, что украинские военные накрывают позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность, но это им не помогает.Кроме того, солдаты ВСУ с помощью дрона "Баба-яга" поджигают лес, с огнем российские военные справляются подручными средствами, рассказал он.Отдельно боец добавил, что бороться с украинскими беспилотниками помогают средства РЭБ."Сажаем "птицы", перепрошиваем, ремонтируем и так же запускаем в работу. Подстраиваемся под частоты противника", — сказал он.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html
https://ria.ru/20240516/sholts-1946334269.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_8a7f282732e5536f986337fa24d23b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ

RT: солдат ВС России рассказал о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР .

Военный отметил, что украинские военные накрывают позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность, но это им не помогает.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Вчера, 11:01
Кроме того, солдаты ВСУ с помощью дрона "Баба-яга" поджигают лес, с огнем российские военные справляются подручными средствами, рассказал он.
Отдельно боец добавил, что бороться с украинскими беспилотниками помогают средства РЭБ.
"Сажаем "птицы", перепрошиваем, ремонтируем и так же запускаем в работу. Подстраиваемся под частоты противника", — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ
Вчера, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала