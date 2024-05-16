https://ria.ru/20240516/rossiya-1946365182.html

Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ

Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ

Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР . Военный отметил, что... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:46

2024-05-16T11:46

2024-05-16T11:47

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оператор БПЛА группы Амура из спецназа "Ахмат" с позывным Ферзь рассказал RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР . Военный отметил, что украинские военные накрывают позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность, но это им не помогает.Кроме того, солдаты ВСУ с помощью дрона "Баба-яга" поджигают лес, с огнем российские военные справляются подручными средствами, рассказал он.Отдельно боец добавил, что бороться с украинскими беспилотниками помогают средства РЭБ."Сажаем "птицы", перепрошиваем, ремонтируем и так же запускаем в работу. Подстраиваемся под частоты противника", — сказал он.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html

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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф