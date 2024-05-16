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Роспотребнадзор назвал симптомы стрептококковой инфекции

Роспотребнадзор назвал симптомы стрептококковой инфекции - РИА Новости, 16.05.2024

Роспотребнадзор назвал симптомы стрептококковой инфекции

Стрептококковая инфекция чаще всего проявляется в форме острого тонзиллофарингита с высокой температурой, слабостью и болью в горле, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:21

2024-05-16T11:21

2024-05-16T14:55

общество

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япония

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрептококковая инфекция чаще всего проявляется в форме острого тонзиллофарингита с высокой температурой, слабостью и болью в горле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Наиболее частой формой инфекции является развитие острого тонзиллофарингита, клинически проявляющегося повышением температуры тела, появлением головной боли, слабости, болей в горле и развитием воспалительного процесса в глотке. Помимо этого, данный возбудитель является этиологическим фактором скарлатины, рожистого воспаления, импетиго", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что к редким формам инфекции относится развитие некротизирующих фасциита и миозита, которые клинически выражаются в развитии воспалительных процессов в мягких тканях. Тяжелые формы стрептококковой инфекции связаны с развитием инфекционно-токсического шока, добавили в Роспотребнадзоре.Что касается роста заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, в Японии, то это может быть связано с действием сезонных факторов — для стрептококковой инфекции характерен подъем заболеваемости весной, пояснили специалисты.Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что ситуация с распространением стрептококковой инфекции в России под контролем и пока рисков для жителей страны не выявили. "Мы предполагали, что неконтролируемое использование антибиотиков может осложниться и такой ситуацией. Мы видим определенные изменения в Российской Федерации — видим уже два года, но сегодня они критического значения не имеют", — добавила она.По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, с начала этого года в стране фиксируется рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который может быть смертельно опасным. С января и до начала мая выявили более 800 случаев — почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом и в прошлом году показатель обновил исторический максимум.

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https://ria.ru/20240424/popova-1941987070.html

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общество, здоровье - общество, япония, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)