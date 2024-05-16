https://ria.ru/20240516/rosnedra-1946477725.html

Роснедра обеспечили внедрение в производство 115 российских технологий

Роснедра обеспечили внедрение в производство 115 российских технологий - РИА Новости, 16.05.2024

Роснедра обеспечили внедрение в производство 115 российских технологий

Роснедра обеспечили внедрение в производство 115 российских технологий для геологоразведки, среди них - нейросетевые технологии увеличения добычи нефти и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:55

2024-05-16T16:55

2024-05-16T16:55

экономика

технологии

нефть

геология

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роснедра обеспечили внедрение в производство 115 российских технологий для геологоразведки, среди них - нейросетевые технологии увеличения добычи нефти и нефтеотдачи пластов и технологии 4D-сейсморазведки, сообщил советник руководителя ведомства Дмитрий Олейник. "У нас одним из также важных вопросов также является создание парка инновационных технологий. Это парк, который производит апробацию технологий и внедрение их в реальное производство. На сегодняшний день у нас 115 технологий российских апробировано и внедрено в производство. Надо отметить, что мы встречаем серьезный отклик от наших компаний с точки зрения внедрения передовых и наиболее эффективных технологий в области геологоразведки и добычи", - сказал Олейник журналистам. Он уточнил РИА Новости, что одними из разработок мирового уровня являются нейросетевые технологии увеличения добычи нефти и нефтеотдачи пластов с использованием мобильного обустройства зрелых месторождений, которые уже сегодня реализуются на месторождениях "Нефтисы" и "Лукойла". "Они позволяют стабилизировать добычу на зрелых месторождениях", - отметил Олейник. Также, добавил он, "это технологии 4D-сейсморазведки, которые в онлайн-режиме позволяют мониторить разработку крупнейших шельфовых месторождений Охотского моря".

https://ria.ru/20240110/nauka-1918647182.html

https://ria.ru/20240416/neft-1940312295.html

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экономика, технологии, нефть, геология, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)