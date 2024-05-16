https://ria.ru/20240516/riteyler-1946423164.html

Первый финансово-товарный ритейлер появится в России

Первый финансово-товарный ритейлер появится в России - РИА Новости, 16.05.2024

Первый финансово-товарный ритейлер появится в России

Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12 РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:21

2024-05-16T14:21

2024-05-16T14:21

технологии

россия

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12 МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России появится первый финансово-товарный ритейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и консалтинга, сообщает пресс-служба ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк"), который выступает одним из финансовых партнеров проекта. "<…> Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества <…>", – цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова. На первом этапе развития ритейлер на платформе "Связь.ON" будет предлагать товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финтех решения и продукты. Во всех центрах ритейлера будут работать консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут решение под индивидуальные потребности посетителя, говорится в сообщении. "Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента. Первый – это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков <…>. Второй – команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение <…>", – пояснила один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON" Дагмара Иванова, слова которой приводятся в сообщении. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912

https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html

https://ria.ru/20231207/programma_loyalnosti_psb-1914462375.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)