https://ria.ru/20240516/riteyler-1946423164.html
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России - РИА Новости, 16.05.2024
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России
Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12 РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:21
2024-05-16T14:21
2024-05-16T14:21
технологии
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12 МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России появится первый финансово-товарный ритейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и консалтинга, сообщает пресс-служба ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк"), который выступает одним из финансовых партнеров проекта. "<…> Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества <…>", – цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова. На первом этапе развития ритейлер на платформе "Связь.ON" будет предлагать товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финтех решения и продукты. Во всех центрах ритейлера будут работать консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут решение под индивидуальные потребности посетителя, говорится в сообщении. "Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента. Первый – это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков <…>. Второй – команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение <…>", – пояснила один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON" Дагмара Иванова, слова которой приводятся в сообщении. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html
https://ria.ru/20231207/programma_loyalnosti_psb-1914462375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Технологии, Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)
Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
В России появится первый финансово-товарный ритейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и консалтинга, сообщает пресс-служба ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк
"), который выступает одним из финансовых партнеров проекта.
"<…> Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества <…>", – цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова.
На первом этапе развития ритейлер на платформе "Связь.ON" будет предлагать товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финтех решения и продукты. Во всех центрах ритейлера будут работать консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут решение под индивидуальные потребности посетителя, говорится в сообщении.
"Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента. Первый – это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков <…>. Второй – команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение <…>", – пояснила один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON" Дагмара Иванова, слова которой приводятся в сообщении.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912