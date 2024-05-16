Рейтинг@Mail.ru
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/riteyler-1946423164.html
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России - РИА Новости, 16.05.2024
Первый финансово-товарный ритейлер появится в России
Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12 РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:21
2024-05-16T14:21
технологии
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155017/61/1550176153_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_a03ae783b47204673e612276fffa1953.jpg
Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12 МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России появится первый финансово-товарный ритейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и консалтинга, сообщает пресс-служба ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк"), который выступает одним из финансовых партнеров проекта. "&lt;…&gt; Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества &lt;…&gt;", – цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова. На первом этапе развития ритейлер на платформе "Связь.ON" будет предлагать товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финтех решения и продукты. Во всех центрах ритейлера будут работать консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут решение под индивидуальные потребности посетителя, говорится в сообщении. "Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента. Первый – это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков &lt;…&gt;. Второй – команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение &lt;…&gt;", – пояснила один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON" Дагмара Иванова, слова которой приводятся в сообщении. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
https://ria.ru/20240315/psb-1933283625.html
https://ria.ru/20231207/programma_loyalnosti_psb-1914462375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155017/61/1550176153_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_e8c57960904d0b8f0d2664cef0490b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Технологии, Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)

Первый финансово-товарный ритейлер появится в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Erid: F7NfYUJCUneLrX8vou12
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России появится первый финансово-товарный ритейлер "Связь.ON", который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представит технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и консалтинга, сообщает пресс-служба ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк"), который выступает одним из финансовых партнеров проекта.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса
15 марта, 16:26
"<…> Как партнер мы высоко оцениваем потенциал этого проекта и видим различные направления для расширения нашего сотрудничества <…>", – цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова.
На первом этапе развития ритейлер на платформе "Связь.ON" будет предлагать товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, представит свои финтех решения и продукты. Во всех центрах ритейлера будут работать консультанты-эксперты, которые помогут разобраться в технологических и финансовых нюансах продуктов и услуг, а также подберут решение под индивидуальные потребности посетителя, говорится в сообщении.
"Мы делаем ставку на два взаимодополняющих компонента. Первый – это широкая линейка товаров, банковских и небанковских продуктов и сервисов от различных поставщиков <…>. Второй – команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах и соберут под задачи клиента комплексное предложение <…>", – пояснила один из инвесторов и генеральный директор "Связь.ON" Дагмара Иванова, слова которой приводятся в сообщении.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
ПСБ
ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов
7 декабря 2023, 18:28
 
ТехнологииРоссияПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала