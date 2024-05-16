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Военные РФ нашли неразорвавшийся украинский боеприпас, сопровождая МАГАТЭ
Военные РФ нашли неразорвавшийся украинский боеприпас, сопровождая МАГАТЭ - РИА Новости, 16.05.2024
Военные РФ нашли неразорвавшийся украинский боеприпас, сопровождая МАГАТЭ
РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:18
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РИА НовостиПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ РОТАЦИИ МИССИИ МАГАТЭ НА ЗАЭС РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАШЛИ НА ДОРОГЕ НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ УКРАИНСКИЙ БОЕПРИПАС - МО РФ
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Военные РФ нашли неразорвавшийся украинский боеприпас, сопровождая МАГАТЭ
МО РФ: российские военные нашли на дороге неразорвавшийся украинский боеприпас