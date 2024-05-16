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Более 2,5 млрд рублей направит Липецкая область на развитие сел - РИА Новости, 16.05.2024
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Липецкая область
 
17:24 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/razvitie-1946489221.html
Более 2,5 млрд рублей направит Липецкая область на развитие сел
Более 2,5 млрд рублей направит Липецкая область на развитие сел - РИА Новости, 16.05.2024
Более 2,5 млрд рублей направит Липецкая область на развитие сел
Более 2,5 миллиарда рублей направят власти Липецкой области в 2024 году на комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) из бюджетов всех уровней, а также из... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:24
2024-05-16T17:24
липецкая область
жилье
липецкая область
россия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Более 2,5 миллиарда рублей направят власти Липецкой области в 2024 году на комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) из бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных фондов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что это наибольшая сумма из тех средств, что регион ежегодно направлял на развитие своих сел в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" с момента начала ее реализации в 2020 году. Более того, как отметил Артамонов, по распределенному лимиту федеральных средств на финансирование мероприятий госпрограммы КРСТ на 2024 год Липецкая область занимает третье место в РФ. Как рассказал губернатор, на выделенные в этом году средства в муниципалитетах области планируется отремонтировать и построить более 70 новых социальных объектов, реконструировать пять автомобильных дорог, а также возвести более 50 домов для работников агропромышленного комплекса региона, которые будут предоставляться по договору найма жилого помещения. "Улучшение жизни на селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса", – считает Артамонов. Он напомнил, что Липецкая область с самого начала стала активным участником программы КРСТ. За четыре года в регионе построены и реконструированы детские сады, школы, дома культуры в восьми районах области. Построено 73 дома и 13 дорог, благоустроено 207 объектов, десятки людей получили соцвыплаты на строительство жилья в селах.
https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html
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жилье, липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Жилье, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов

Более 2,5 млрд рублей направит Липецкая область на развитие сел

© Фото : Администрация Липецкой областиДом культуры в селе Хмелинец Задонского района
Дом культуры в селе Хмелинец Задонского района - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Администрация Липецкой области
Дом культуры в селе Хмелинец Задонского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Более 2,5 миллиарда рублей направят власти Липецкой области в 2024 году на комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) из бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных фондов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он подчеркнул, что это наибольшая сумма из тех средств, что регион ежегодно направлял на развитие своих сел в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" с момента начала ее реализации в 2020 году. Более того, как отметил Артамонов, по распределенному лимиту федеральных средств на финансирование мероприятий госпрограммы КРСТ на 2024 год Липецкая область занимает третье место в РФ.
Как рассказал губернатор, на выделенные в этом году средства в муниципалитетах области планируется отремонтировать и построить более 70 новых социальных объектов, реконструировать пять автомобильных дорог, а также возвести более 50 домов для работников агропромышленного комплекса региона, которые будут предоставляться по договору найма жилого помещения.
«
"Улучшение жизни на селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса", – считает Артамонов.
Он напомнил, что Липецкая область с самого начала стала активным участником программы КРСТ. За четыре года в регионе построены и реконструированы детские сады, школы, дома культуры в восьми районах области. Построено 73 дома и 13 дорог, благоустроено 207 объектов, десятки людей получили соцвыплаты на строительство жилья в селах.
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Липецкая областьЖильеЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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