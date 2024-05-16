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Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем
Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем - РИА Новости, 16.05.2024
Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского литературно-художественного журнала "Мурзилка" с юбилеем и отметил, что его писатели и поэты внесли РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:42
2024-05-16T18:42
2024-05-16T18:43
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владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского литературно-художественного журнала "Мурзилка" с юбилеем и отметил, что его писатели и поэты внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 16 мая исполняется 100 лет со дня выхода первого номера журнала "Мурзилка". "Дорогие друзья! Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 100-летием выхода первого номера журнала "Мурзилка"... У истоков создания знаменитой "Мурзилки" стояли выдающиеся писатели, поэты, художники, общественные деятели. Своим творческим, подвижническим трудом они внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что коллектив журнала находит новые формы общения с юными читателями, воплощает в жизнь образовательные, просветительские проекты и в увлекательной форме знакомит ребят с историей, географией, культурой России.
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россия, владимир путин
Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем
Путин: "Мурзилка" внесла значимый вклад в воспитание подрастающего поколения
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского литературно-художественного журнала "Мурзилка" с юбилеем и отметил, что его писатели и поэты внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
16 мая исполняется 100 лет со дня выхода первого номера журнала "Мурзилка".
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 100-летием выхода первого номера журнала "Мурзилка"... У истоков создания знаменитой "Мурзилки" стояли выдающиеся писатели, поэты, художники, общественные деятели. Своим творческим, подвижническим трудом они внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что коллектив журнала находит новые формы общения с юными читателями, воплощает в жизнь образовательные, просветительские проекты и в увлекательной форме знакомит ребят с историей, географией, культурой России.