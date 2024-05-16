https://ria.ru/20240516/putin-1946510709.html

Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем

Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем - РИА Новости, 16.05.2024

Путин поздравил коллектив журнала "Мурзилка" с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского литературно-художественного журнала "Мурзилка" с юбилеем и отметил, что его писатели и поэты внесли РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:42

2024-05-16T18:42

2024-05-16T18:43

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского литературно-художественного журнала "Мурзилка" с юбилеем и отметил, что его писатели и поэты внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 16 мая исполняется 100 лет со дня выхода первого номера журнала "Мурзилка". "Дорогие друзья! Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 100-летием выхода первого номера журнала "Мурзилка"... У истоков создания знаменитой "Мурзилки" стояли выдающиеся писатели, поэты, художники, общественные деятели. Своим творческим, подвижническим трудом они внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что коллектив журнала находит новые формы общения с юными читателями, воплощает в жизнь образовательные, просветительские проекты и в увлекательной форме знакомит ребят с историей, географией, культурой России.

https://ria.ru/20240507/uchebniki-1944468615.html

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