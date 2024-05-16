https://ria.ru/20240516/putin-1946337195.html

Путин объяснил свой первый визит после переизбрания

Путин объяснил свой первый визит после переизбрания - РИА Новости, 16.05.2024

Путин объяснил свой первый визит после переизбрания

Президент России Владимир Путин объяснил, почему свой первый визит после переизбрания на пост главы государства совершил именно в Китай: это было ответным... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:03

2024-05-16T10:03

2024-05-16T10:03

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему свой первый визит после переизбрания на пост главы государства совершил именно в Китай: это было ответным действием на визит председателя КНР Си Цзиньпина после его переизбрания. "Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя Китайской народной республики в марте прошлого года. И логично, что свой первый зарубежный визит после вступления в должность президента России я совершил именно в Китай", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. По словам российского лидер, в этом есть определенный символизм, "но не только". "Эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили", - добавил он. Также Путин отметил, что нынешний государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между странами. По словам Путина, Россия первой признала КНР 2 октября 1949 года, "буквально на следующий день после ее провозглашения".

https://ria.ru/20240516/platezhi-1946319752.html

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китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин