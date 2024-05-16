https://ria.ru/20240516/putin-1946333203.html

Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин

Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин

Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:36

2024-05-16T09:36

2024-05-16T10:03

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946330762_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_8f4adf54ed2b9c5088378029d3183ecd.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России Владимир Путин."Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире