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Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
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09:36 16.05.2024 (обновлено: 10:03 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/putin-1946333203.html
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:36
2024-05-16T10:03
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России Владимир Путин."Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин

Путин: РФ и Китай накопили опыт взаимовыгодного и разнопланового сотрудничества

© AP Photo / Andy WongФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России Владимир Путин.
"Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
Вчера, 00:34
 
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