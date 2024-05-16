https://ria.ru/20240516/putin-1946333203.html
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:36
2024-05-16T09:36
2024-05-16T10:03
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китай
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си цзиньпин
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, а также имеют множество достижений в различных областях, заявил президент России Владимир Путин."Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового, взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже много крупных достижений в самых разных областях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Россия и Китай накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества, заявил Путин
Путин: РФ и Китай накопили опыт взаимовыгодного и разнопланового сотрудничества