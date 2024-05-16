https://ria.ru/20240516/putin-1946333100.html

Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран

Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран - РИА Новости, 16.05.2024

Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран

Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений соседствующих стран, заявил президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:34

2024-05-16T09:34

2024-05-16T10:01

россия

китай

в мире

владимир путин

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ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений соседствующих стран, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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россия, китай, в мире, владимир путин