https://ria.ru/20240516/putin-1946333100.html
Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран
Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран - РИА Новости, 16.05.2024
Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран
Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений соседствующих стран, заявил президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:34
2024-05-16T09:34
2024-05-16T10:01
россия
китай
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений соседствующих стран, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран
Путин назвал партнерство России и Китая образцом отношений соседствующих стран
ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений соседствующих стран, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.
"Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями", - сказал Путин.