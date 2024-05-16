https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

Нерушимое партнерство. Путин отправляется к "дорогому другу"

Нерушимое партнерство. Путин отправляется к "дорогому другу" - РИА Новости, 16.05.2024

Нерушимое партнерство. Путин отправляется к "дорогому другу"

В четверг начинается двухдневный визит президента России в КНР. Эта поездка — знаковая сразу по нескольким причинам. Весь мир пристально следит за переговорами... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:00

2024-05-16T00:00

2024-05-16T00:00

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

брикс

сергей лавров

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В четверг начинается двухдневный визит президента России в КНР. Эта поездка — знаковая сразу по нескольким причинам. Весь мир пристально следит за переговорами Путина и Си Цзиньпина.По традиционной схемеПрезидент проведет в Китае 16-17 мая по приглашению председателя КНР, сообщила пресс-служба Кремля. Визит государственный, то есть высшего уровня. Это первая зарубежная поездка Путина после официального вступления в должность на пятый срок.Таким образом Москва и Пекин следуют негласной традиции, которую ввел китайский лидер. После избрания в 2013-м и переизбрания в 2023-м он прежде всего посещал именно Россию. Главы двух государств часто используют обращение "дорогой друг", говорят о беспрецедентном уровне отношений. В прошлом году Путин и Си в преддверии переговоров обменялись и статьями, одновременно опубликованными в ведущих СМИ обеих стран: президента России — в "Женьмин Жибао", председателя КНР — в "Российской газете".В этот раз руководители намерены подробно побеседовать о разных аспектах "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Совместное заявление о таком сотрудничестве подписали в Москве в марте 2023-го.Кроме того, предстоит утвердить ряд двусторонних документов, уточнили в Кремле. "Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений обсудят взаимодействие в различных областях, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес", — отметил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.Разумеется, пойдет речь и об Украине, добавил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва, как и прежде, обращает внимание на взвешенную позицию Пекина, поскольку там понимают причины этого конфликта. Затронут и ближневосточную проблематику, и сотрудничество на международных площадках, в частности БРИКС, — Си уже дал предварительное согласие на участие в октябрьском саммите организации в Казани."Схожие или совпадающие позиции"Накануне визита Путин встретился с представителем китайского информационного агентства "Синьхуа". "Беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента", — подчеркнул он в интервью.Двусторонние торгово-экономические отношения развиваются стремительно, продолжил глава государства. Взаимный товарооборот удвоился: от 111 миллиардов долларов в 2019-м до 227,8 в 2023-м. "Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнера, а Россия в 2023-м поднялась сразу на четвертое место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", — уточнил Путин.Москва и Пекин намерены углублять взаимодействие в промышленности и высоких технологиях, в сферах космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях."Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры", — добавил президент.Затронул он и геополитику: "Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. <…> Естественно, такое положение дел ни Россию, ни ее партнеров не устраивает. При нашем активном участии были созданы и успешно функционируют независимые от Запада многосторонние объединения и механизмы". Тут в первую очередь имеются в виду Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС."У наших стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки, — пояснил Путин. — Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах".Президент вновь положительно оценил китайские мирные инициативы по украинскому кризису. "Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги <…> развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", — сказал он. И выразил уверенность, что Россия реализует все свои стратегические планы. "Здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг — Китай", — заключил глава государства.Постоянные контактыТакие встречи традиционно не ограничиваются лишь двусторонней беседой. Путин вместе с Си посетит торжественный вечер в честь 75-летия установления дипотношений и открытия перекрестных Годов культуры.В переговорах на уровне делегаций с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, новый министр обороны России Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, занявший теперь пост секретаря Совбеза, вице-премьер Денис Мантуров, замглавы правительства Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, чтобы обсудить торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие.Помимо Пекина, Путин посетит Харбин, где 17 мая открывается восьмой Российско-китайский ЭКСПО и четвертый Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству (оба мероприятия продлятся до 21 мая). В Харбинском политехническом университете высокий гость побеседует со студентами и преподавателями. Наконец, Путин пообщается с журналистами, освещающими поездку.Государственные визиты — лишь часть интенсивной кооперации Москвы и Пекина. Только за минувшие полгода в Китае побывали премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров. Каждого председатель Си удостоил личной встречи.Американо-европейский провалНа Западе красные ковровые дорожки перед российскими гостями в Китае вызывают ощутимое раздражение. Визитеров из США и Европы в Пекине принимают, как правило, с меньшими почестями. Достаточно вспомнить недавний приезд американского госсекретаря Энтони Блинкена. Он пытался в очередной раз вбить клин между Россией и КНР, но вернулся ни с чем.Недавно Си Цзиньпин провел первое за пять лет турне по странам ЕС. Посетил Венгрию, Сербию и Францию, где пообщался с главами государств. Также встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.Принимали его со всеми почестями, а он, выступая с сильных позиций, гнул привычную линию. В традиционно дружественных Китаю Венгрии и Сербии (в обе страны китайцы много инвестируют) объявили о выходе отношений на новый уровень. А во Франции, где Макрон тщетно уговаривал гостя ослабить связи с Россией, председатель Си подтвердил прежнюю независимую точку зрения на международные события.Обсуждая украинский конфликт, он указал, что Китаю и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации. Пекин готов поддержать и международную мирную конференцию. Но только такую, которую признает и Москва.Американским СМИ пришлось признать: у Китая достаточно партнеров в Европе, чтобы выдвигать свои условия. Поэтому очередная встреча с Путиным так беспокоит Запад. В Пекине ясно дали понять: столь желанный США и частью ЕС отказ от сотрудничества с Москвой попросту невозможен.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, брикс, сергей лавров