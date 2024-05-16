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Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.05.2024
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18:46 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/prosveschenie-1946511786.html
Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве
Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.05.2024
Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве
Минпросвещения России и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исторического просвещения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:46
2024-05-16T18:46
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения России и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исторического просвещения, сообщается в Telegram-канале министерства. "Свои подписи на документе поставили министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны планируют развивать образовательную и историко-просветительскую деятельность, запускать совместные проекты по противодействию фальсификации истории и по сохранению исторической памяти, а также повышать доступность ресурсов Президентской библиотеки, способствовать формированию суверенной системы российского образования. Сейчас в педагогических вузах России открываются центры удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, добавляется в сообщении.
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве

Минпросвещения и Президентская библиотека будут сотрудничать в сфере просвещения

© Depositphotos.com / BalazsИсследование
Исследование - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Depositphotos.com / Balazs
Исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения России и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исторического просвещения, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Свои подписи на документе поставили министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны планируют развивать образовательную и историко-просветительскую деятельность, запускать совместные проекты по противодействию фальсификации истории и по сохранению исторической памяти, а также повышать доступность ресурсов Президентской библиотеки, способствовать формированию суверенной системы российского образования.
Сейчас в педагогических вузах России открываются центры удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, добавляется в сообщении.
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