https://ria.ru/20240516/prosveschenie-1946511786.html

Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве

Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.05.2024

Минпросвещения и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве

Минпросвещения России и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исторического просвещения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:46

2024-05-16T18:46

2024-05-16T18:46

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения России и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исторического просвещения, сообщается в Telegram-канале министерства. "Свои подписи на документе поставили министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны планируют развивать образовательную и историко-просветительскую деятельность, запускать совместные проекты по противодействию фальсификации истории и по сохранению исторической памяти, а также повышать доступность ресурсов Президентской библиотеки, способствовать формированию суверенной системы российского образования. Сейчас в педагогических вузах России открываются центры удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html

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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)