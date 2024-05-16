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Сын куратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" получил условный срок - РИА Новости, 16.05.2024
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16:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/prigovor-1946463011.html
Сын куратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" получил условный срок
Сын куратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" получил условный срок - РИА Новости, 16.05.2024
Сын куратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" получил условный срок
Хамовнический суд Москвы назначил 3,5 года условно Станиславу Садовову, сыну администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова, по делу о... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:05
2024-05-16T16:05
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 3,5 года условно Станиславу Садовову, сыну администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова, по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко и основателя образовательной корпорации "Синергия" Вадима Лобова, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Садовова Станислава Сергеевича виновным… окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет",- огласил решение судья. Такого наказания и просил прокурор, который также сообщил, что обвиняемый полностью признал вину, активно содействовал следствию и погасил весь ущерб. Садовова-младшего судили по п.п. "а", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство). Ранее Сергея Садовова осудили на 2,5 года колонии. Следствие установило, что Садовов-старший вместе с сыном и иными неустановленными лицами вымогал у Бровко 600 тысяч рублей под угрозой распространения порочащих сведений. Обвиняемый полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объёме возместил Бровко причинённый ущерб. Мосгорсуд, 13 мая рассмотрев жалобу на приговор, заменил ему реальный срок на условный. Как сообщал "Коммерсантъ", кроме эпизода с Бровко Станиславу Садовову вменяют второй эпизод, связанный с вымогательством у Лобова 500 тысяч рублей, о котором обвиняемый сам сообщил в рамках сделки со следствием.
https://ria.ru/20240423/obyski-1941751687.html
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Сын куратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" получил условный срок

Сын куратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" получил 3,5 года условно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 3,5 года условно Станиславу Садовову, сыну администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова, по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко и основателя образовательной корпорации "Синергия" Вадима Лобова, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Садовова Станислава Сергеевича виновным… окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет",- огласил решение судья.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 13:02
Такого наказания и просил прокурор, который также сообщил, что обвиняемый полностью признал вину, активно содействовал следствию и погасил весь ущерб. Садовова-младшего судили по п.п. "а", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).
Ранее Сергея Садовова осудили на 2,5 года колонии. Следствие установило, что Садовов-старший вместе с сыном и иными неустановленными лицами вымогал у Бровко 600 тысяч рублей под угрозой распространения порочащих сведений. Обвиняемый полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объёме возместил Бровко причинённый ущерб. Мосгорсуд, 13 мая рассмотрев жалобу на приговор, заменил ему реальный срок на условный.
Как сообщал "Коммерсантъ", кроме эпизода с Бровко Станиславу Садовову вменяют второй эпизод, связанный с вымогательством у Лобова 500 тысяч рублей, о котором обвиняемый сам сообщил в рамках сделки со следствием.
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