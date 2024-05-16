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Обвинение запросило условный срок для сына Садова по делу о вымогательстве - РИА Новости, 16.05.2024
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14:36 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/prigovor-1946429335.html
Обвинение запросило условный срок для сына Садова по делу о вымогательстве
Обвинение запросило условный срок для сына Садова по делу о вымогательстве - РИА Новости, 16.05.2024
Обвинение запросило условный срок для сына Садова по делу о вымогательстве
Гособвинение запросило 3,5 года условно для Станислава Садовова, сына администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова, по делу о... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:36
2024-05-16T14:36
происшествия
москва
россия
ростех
синергия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Гособвинение запросило 3,5 года условно для Станислава Садовова, сына администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова, по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко и основателя образовательной корпорации "Синергия" Вадима Лобова, передает корреспондент РИА Новости из Хамовнического суда Москвы. "Прошу признать Садовова виновным в совершении двух преступлений… По совокупности преступлений прошу окончательно назначить 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет", - сказал гособвинитель в ходе прений сторон. Прокурор также сообщил, что обвиняемый полностью признал вину, активно содействовал следствию и погасил весь ущерб. Ранее Сергея Садовова осудили на 2,5 года колонии. Как установил суд, Садовов-старший вместе с сыном и иными неустановленными лицами вымогал у Бровко 800 тысяч рублей под угрозой распространения порочащих сведений. Обвиняемый полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объёме возместил Бровко причинённый ущерб. Мосгорсуд, 13 мая рассмотрев жалобу на приговор, заменил ему реальный срок на условный. Как сообщал "Коммерсантъ", кроме эпизода с Бровко Станиславу Садовову вменяют второй эпизод, связанный с вымогательством у Лобова 500 тысяч рублей, о котором обвиняемый сам сообщил в рамках сделки со следствием. Согласно картотеке Хамовнического суда, Садовова-младшего обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).
https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html
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происшествия, москва, россия, ростех, синергия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Ростех, Синергия, Московский городской суд
Обвинение запросило условный срок для сына Садова по делу о вымогательстве

Обвинение запросило 3,5 года условно для сына Садова по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Гособвинение запросило 3,5 года условно для Станислава Садовова, сына администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова, по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко и основателя образовательной корпорации "Синергия" Вадима Лобова, передает корреспондент РИА Новости из Хамовнического суда Москвы.
"Прошу признать Садовова виновным в совершении двух преступлений… По совокупности преступлений прошу окончательно назначить 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет", - сказал гособвинитель в ходе прений сторон.
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12 февраля, 12:27
Прокурор также сообщил, что обвиняемый полностью признал вину, активно содействовал следствию и погасил весь ущерб.
Ранее Сергея Садовова осудили на 2,5 года колонии. Как установил суд, Садовов-старший вместе с сыном и иными неустановленными лицами вымогал у Бровко 800 тысяч рублей под угрозой распространения порочащих сведений. Обвиняемый полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объёме возместил Бровко причинённый ущерб. Мосгорсуд, 13 мая рассмотрев жалобу на приговор, заменил ему реальный срок на условный.
Как сообщал "Коммерсантъ", кроме эпизода с Бровко Станиславу Садовову вменяют второй эпизод, связанный с вымогательством у Лобова 500 тысяч рублей, о котором обвиняемый сам сообщил в рамках сделки со следствием.
Согласно картотеке Хамовнического суда, Садовова-младшего обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 11:56
 
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