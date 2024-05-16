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Киев занял враждебную позицию по отношению к Тегерану, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/pozitsiya-1946553950.html
Киев занял враждебную позицию по отношению к Тегерану, считает эксперт
Киев занял враждебную позицию по отношению к Тегерану, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2024
Киев занял враждебную позицию по отношению к Тегерану, считает эксперт
Украинский кризис спровоцировало расширение НАТО, которое противоречит и интересам Ирана, Тегеран не раз предлагал Киеву пути урегулирования конфликта, но тот... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:18
2024-05-16T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
иран
россия
киев
владимир путин
али хаменеи
нато
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ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Украинский кризис спровоцировало расширение НАТО, которое противоречит и интересам Ирана, Тегеран не раз предлагал Киеву пути урегулирования конфликта, но тот игнорирует дружеские предложения, занимая враждебную позицию, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. "До настоящего момента Тегеран несколько раз высказывал украинской стороне предложения (по урегулированию конфликта - ред.) как посредник, однако политика правительства Зеленского всегда доказывала, что Киев не двигается в сторону разрешения этого кризиса и проявления внимания к дружеским предложениям, основанным на устранении вражды", - сказал Модаббер. Эксперт отметил, что "Зеленский постоянно занимает враждебную позицию по отношению к Ирану". В частности, он напомнил, что после того, как в начале апреля этого года израильская авиация разрушила иранское консульство в столице Сирии, Киев занял сторону Израиля и осудил ответные действия Ирана. Сославшись на позицию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, эксперт отметил, что "корни украинского кризиса уходят в политику США и расширение НАТО". В связи с этим, по мнению Модаббера, одним из предложений Ирана как посредника при разрешении конфликта может быть "сокращение враждебной политики НАТО и США на Украине". Аналитик выразил уверенность, что "расширение НАТО противоречит также и интересам Исламской Республики Иран". Он подчеркнул, что стержневая идея, высказываемая Тегераном в отношении украинского кризиса, заключается в том, что "НАТО должно воздержаться от милитаризации и раздувания… противоречий (между Москвой и Киевом - ред.) и уменьшить свою роль как ключевого (фактора этого кризиса - ред.)". Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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в мире, иран, россия, киев, владимир путин, али хаменеи, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Россия, Киев, Владимир Путин, Али Хаменеи, НАТО
Киев занял враждебную позицию по отношению к Тегерану, считает эксперт

Иранский эксперт Модаббер: Киев занял враждебную позицию по отношению к Тегерану

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Украинский кризис спровоцировало расширение НАТО, которое противоречит и интересам Ирана, Тегеран не раз предлагал Киеву пути урегулирования конфликта, но тот игнорирует дружеские предложения, занимая враждебную позицию, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
"До настоящего момента Тегеран несколько раз высказывал украинской стороне предложения (по урегулированию конфликта - ред.) как посредник, однако политика правительства Зеленского всегда доказывала, что Киев не двигается в сторону разрешения этого кризиса и проявления внимания к дружеским предложениям, основанным на устранении вражды", - сказал Модаббер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
Эксперт отметил, что "Зеленский постоянно занимает враждебную позицию по отношению к Ирану". В частности, он напомнил, что после того, как в начале апреля этого года израильская авиация разрушила иранское консульство в столице Сирии, Киев занял сторону Израиля и осудил ответные действия Ирана.
Сославшись на позицию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, эксперт отметил, что "корни украинского кризиса уходят в политику США и расширение НАТО". В связи с этим, по мнению Модаббера, одним из предложений Ирана как посредника при разрешении конфликта может быть "сокращение враждебной политики НАТО и США на Украине".
Аналитик выразил уверенность, что "расширение НАТО противоречит также и интересам Исламской Республики Иран". Он подчеркнул, что стержневая идея, высказываемая Тегераном в отношении украинского кризиса, заключается в том, что "НАТО должно воздержаться от милитаризации и раздувания… противоречий (между Москвой и Киевом - ред.) и уменьшить свою роль как ключевого (фактора этого кризиса - ред.)".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
13 мая, 08:00
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана
18 апреля, 23:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранРоссияКиевВладимир ПутинАли ХаменеиНАТО
 
 
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