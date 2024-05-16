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В "Каме" оценили перспективы появления беспроводных зарядок для авто - РИА Новости, 16.05.2024
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12:44 16.05.2024 (обновлено: 17:20 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/povarazdnyuk-1946392555.html
В "Каме" оценили перспективы появления беспроводных зарядок для авто
В "Каме" оценили перспективы появления беспроводных зарядок для авто - РИА Новости, 16.05.2024
В "Каме" оценили перспективы появления беспроводных зарядок для авто
Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:44
2024-05-16T17:20
технологии
россия
казань
сергей когогин
рубен варданян
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк. "Мы понимаем, что растет и средняя мощность каждой зарядной станции, появляются технологии все более быстрой зарядки. И я думаю, что не за горами и технологии индукционной зарядки, когда может автомобиль условно подъехать к определенному месту и зарядка начнется без каких-то дополнительных действий со стороны клиента", - сказал он, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия-Катар" на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Поваразднюк добавил, что в России появилось большое количество игроков в области зарядных станции, "Кама" работает со многими из них. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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технологии, россия, казань, сергей когогин, рубен варданян, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Технологии, Россия, Казань, Сергей Когогин, Рубен Варданян, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В "Каме" оценили перспективы появления беспроводных зарядок для авто

Поваразднюк: появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами

© РИА Новости / Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец российского электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба "Атом"
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Первый функциональный образец российского электромобиля "Атом". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк.
«
"Мы понимаем, что растет и средняя мощность каждой зарядной станции, появляются технологии все более быстрой зарядки. И я думаю, что не за горами и технологии индукционной зарядки, когда может автомобиль условно подъехать к определенному месту и зарядка начнется без каких-то дополнительных действий со стороны клиента", - сказал он, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия-Катар" на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Поваразднюк добавил, что в России появилось большое количество игроков в области зарядных станции, "Кама" работает со многими из них.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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