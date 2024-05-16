В "Каме" оценили перспективы появления беспроводных зарядок для авто
Поваразднюк: появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами
© РИА Новости / Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец российского электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец российского электромобиля "Атом". Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк.
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"Мы понимаем, что растет и средняя мощность каждой зарядной станции, появляются технологии все более быстрой зарядки. И я думаю, что не за горами и технологии индукционной зарядки, когда может автомобиль условно подъехать к определенному месту и зарядка начнется без каких-то дополнительных действий со стороны клиента", - сказал он, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия-Катар" на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Поваразднюк добавил, что в России появилось большое количество игроков в области зарядных станции, "Кама" работает со многими из них.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году.
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