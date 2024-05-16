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Посольство в Таллине оценило идею Эстонии использовать российские активы
Посольство в Таллине оценило идею Эстонии использовать российские активы - РИА Новости, 16.05.2024
Посольство в Таллине оценило идею Эстонии использовать российские активы
Россия расценивает как воровство "конфронтационную" и "псевдоправовую" инициативу властей Эстонии об использовании российских активов, Москва будет... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:26
2024-05-16T19:26
2024-05-16T19:26
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия расценивает как воровство "конфронтационную" и "псевдоправовую" инициативу властей Эстонии об использовании российских активов, Москва будет руководствоваться правом на ответные меры в случае конфискации, заявило российское посольство. Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. Отмечается, что закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине". "Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры", - говорится в заявлении дипмиссии. Кроме того, посольство заявляет, что одобренный эстонским парламентом закон противоречит положениям международного права и конституции Эстонии, а также создаёт дополнительное напряжение "в и без того переживающих не лучшие времена отношениях между Москвой и Таллином".
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в мире, эстония, россия, санкции в отношении россии, таллин
В мире, Эстония, Россия, Санкции в отношении России, Таллин
Посольство в Таллине оценило идею Эстонии использовать российские активы
Посольство: Россия примет ответные меры в случае конфискации активов в Эстонии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия расценивает как воровство "конфронтационную" и "псевдоправовую" инициативу властей Эстонии об использовании российских активов, Москва будет руководствоваться правом на ответные меры в случае конфискации, заявило российское посольство.
Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине
замороженные российские активы. Отмечается, что закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине".
"Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры", - говорится в заявлении дипмиссии.
Кроме того, посольство заявляет, что одобренный эстонским парламентом закон противоречит положениям международного права и конституции Эстонии, а также создаёт дополнительное напряжение "в и без того переживающих не лучшие времена отношениях между Москвой и Таллином".