https://ria.ru/20240516/posevnaya-1946345913.html

Аграрии Приангарья посеяли 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых

Аграрии Приангарья посеяли 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых - РИА Новости, 16.05.2024

Аграрии Приангарья посеяли 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых

Аграрии Приангарья, начав посевную в середине апреля, уже посеяли 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что вдвое больше, чем в прошлом году,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:30

2024-05-16T10:30

2024-05-16T10:30

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 16 мая — РИА Новости. Аграрии Приангарья, начав посевную в середине апреля, уже посеяли 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. К весенним полевым работам приступили в 22 районах Иркутской области, там начался сев зерновых культур. Благоприятные погодные условия позволили аграриям региона приступить к полевым работам уже в середине апреля. "В настоящее время уже посеяно 120,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 61,4 тыс. га пшеницы, 9,8 тыс. га овса, 38,5 тыс. га ячменя и 11 тыс. га гороха. Это в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении. Овощные культуры открытого грунта высеяны на площади 278 гектаров, что также превышает показатель прошлого года. Картофель посажен на 923 гектарах, что почти в два раза выше уровня 2023 года. Технические культуры высеяны на площади более 33 тысяч гектаров, а однолетние травы на площади 5,8 тысяч гектаров. Всего аграриями региона под урожай 2024 года запланировано высеять более 390 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 79 тысяч гектаров масличных культур, 22 тысячи гектаров картофеля, свыше 3 тысяч гектаров овощей открытого грунта и почти 96 тысяч гектаров кормовых культур. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Приангарье, несмотря на суровые климатические условия, по итогам прошлого года занимает второе место в Сибирском федеральном округе по урожайности зерна. В этом году перед аграриями региона стоит задача произвести около 900 тысяч тонн зерна.

https://ria.ru/20231219/yaytso-1916771680.html

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иркутская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев