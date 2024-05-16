https://ria.ru/20240516/polka-1946546565.html
Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая
Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая - РИА Новости, 16.05.2024
Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая
Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая, что будет способствовать созданию благоприятной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги, РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:11
2024-05-16T22:11
2024-05-16T22:11
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая, что будет способствовать созданию благоприятной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Рыбохозяйственная полка в Астраханской области продлена до 28 мая. Сбросы воды в этот период будут на уровне 16 тысяч кубометров в секунду", - написал он в своем Telegram-канале. Решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы. "Мы, в свою очередь, настаиваем на продлении этого режима до 2 июня, и соответствующее обращение уже направлено в адрес Росводресурсов. Предварительное одобрение получено. Более детально оно будет рассмотрено в конце следующей недели по мере развития водохозяйственной обстановки", - добавил губернатор. Он отметил, что мониторинг ситуации с весенним половодьем ведется в ежедневном режиме. В настоящее время складываются благоприятные условия для увеличения сбросных расходов с гидроузлов водохранилищ, так как в последние полтора месяца выпало много осадков, особенно в верховьях Волжско-Камского каскада. "Нашему региону особенно важно создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги", - подчеркнул Бабушкин.
https://ria.ru/20240514/zavod-1945975786.html
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин
Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая
Бабушкин: рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости.
Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 28 мая, что будет способствовать созданию благоприятной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги, сообщил губернатор
региона Игорь Бабушкин.
"Рыбохозяйственная полка в Астраханской области продлена до 28 мая. Сбросы воды в этот период будут на уровне 16 тысяч кубометров в секунду", - написал он в своем Telegram-канале. Решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы.
"Мы, в свою очередь, настаиваем на продлении этого режима до 2 июня, и соответствующее обращение уже направлено в адрес Росводресурсов. Предварительное одобрение получено. Более детально оно будет рассмотрено в конце следующей недели по мере развития водохозяйственной обстановки", - добавил губернатор.
Он отметил, что мониторинг ситуации с весенним половодьем ведется в ежедневном режиме. В настоящее время складываются благоприятные условия для увеличения сбросных расходов с гидроузлов водохранилищ, так как в последние полтора месяца выпало много осадков, особенно в верховьях Волжско-Камского каскада. "Нашему региону особенно важно создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги", - подчеркнул Бабушкин.