https://ria.ru/20240516/pogoda-1946331633.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Небольшие дожди вечером, облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:27

2024-05-16T09:27

2024-05-16T09:27

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Небольшие дожди вечером, облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он рассказал, что в четверг погоду в столице будет формировать приближающейся с севера теплый атмосферный фронт. "Около полудня в небе над Москвой начнут появляться облака, которые в вечерние часы станут плотными и затянут весь небосклон. Также поздним вечером начнутся небольшие дожди в Москве, это произойдет около 20-21 часа. До подхода фронта воздушные массы успеют хорошо прогреться, днем в Москве плюс 18 - 20, в Подмосковье от 16 до 21 градуса тепла", - уточнил Леус. Синоптик добавил, что в регионе ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление падает, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода