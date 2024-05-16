https://ria.ru/20240516/pogoda-1946331633.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшие дожди вечером, облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:27
2024-05-16T09:27
2024-05-16T09:27
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московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Небольшие дожди вечером, облачность и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он рассказал, что в четверг погоду в столице будет формировать приближающейся с севера теплый атмосферный фронт. "Около полудня в небе над Москвой начнут появляться облака, которые в вечерние часы станут плотными и затянут весь небосклон. Также поздним вечером начнутся небольшие дожди в Москве, это произойдет около 20-21 часа. До подхода фронта воздушные массы успеют хорошо прогреться, днем в Москве плюс 18 - 20, в Подмосковье от 16 до 21 градуса тепла", - уточнил Леус. Синоптик добавил, что в регионе ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление падает, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются небольшие дожди и до плюс 20