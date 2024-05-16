https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946478175.html

Больше 130 врачей построили дома в Подмосковье по программе "Земля врачам"

Больше 130 врачей построили дома в Подмосковье по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 16.05.2024

Больше 130 врачей построили дома в Подмосковье по программе "Земля врачам"

В рамках губернаторской программы "Земля врачам" 133 врача построили себе дом в Подмосковье, из них 109 зарегистрировали жилье, а еще 96 медиков ведут... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:56

2024-05-16T16:56

2024-05-16T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

врачи

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Земля врачам" 133 врача построили себе дом в Подмосковье, из них 109 зарегистрировали жилье, а еще 96 медиков ведут строительство, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "Свои дома врачи узких специальностей возводят на участках, предоставленных как в черте населенных пунктов городских округов, участвующих в программе, так в специально организованных поселках для медицинских работников", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что активнее всего строительство идет в поселке городского округа Домодедово. Здесь дома построили уже 32 врача, еще 10 в стадии строительства. Адигамова подчеркнула, что с начала 2024 года в Московской области порядка 110 врачей получили земельные участки. С начала действия закона предоставлено 2276 земельных участков. Министр добавила, что в планах в этом году было предоставление 100 участков. Однако показатель перевыполнен. Это связано с тем, что желающих принять участие в программе прибавляется.

https://ria.ru/20240516/aktsiya-1946449914.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, врачи