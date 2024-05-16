https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946447303.html
Отопление начали отключать в Подмосковье
Отопление начали отключать в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2024
Отопление начали отключать в Подмосковье
На этой неделе в Подмосковье начнется поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, в некоторых округах отопление начали... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:26
2024-05-16T15:26
2024-05-16T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На этой неделе в Подмосковье начнется поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, в некоторых округах отопление начали отключать в четверг, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. "Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня, потому что были жалобы от жителей, что в домах слишком жарко", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что ряд северных территорий приступит к отключению 17 мая, так как предстоящей ночью там ожидается минусовая температура. В пресс-службе отметили, что за окончанием отопительного сезона следует серьезная работа – подготовка к следующей зиме. В этом году в Подмосковье запланированы масштабные мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона.
https://ria.ru/20240515/derevya-1946245739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), евгений хромушин, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Евгений Хромушин, ЖКХ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На этой неделе в Подмосковье начнется поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, в некоторых округах отопление начали отключать в четверг, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
"Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня, потому что были жалобы от жителей, что в домах слишком жарко", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что ряд северных территорий приступит к отключению 17 мая, так как предстоящей ночью там ожидается минусовая температура.
В пресс-службе отметили, что за окончанием отопительного сезона следует серьезная работа – подготовка к следующей зиме. В этом году в Подмосковье запланированы масштабные мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона.