https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946447303.html

Отопление начали отключать в Подмосковье

Отопление начали отключать в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2024

Отопление начали отключать в Подмосковье

На этой неделе в Подмосковье начнется поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, в некоторых округах отопление начали... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:26

2024-05-16T15:26

2024-05-16T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На этой неделе в Подмосковье начнется поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах и социальных объектах, в некоторых округах отопление начали отключать в четверг, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. "Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня, потому что были жалобы от жителей, что в домах слишком жарко", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что ряд северных территорий приступит к отключению 17 мая, так как предстоящей ночью там ожидается минусовая температура. В пресс-службе отметили, что за окончанием отопительного сезона следует серьезная работа – подготовка к следующей зиме. В этом году в Подмосковье запланированы масштабные мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона.

https://ria.ru/20240515/derevya-1946245739.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), евгений хромушин, жкх