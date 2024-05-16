https://ria.ru/20240516/podderzhka-1946541819.html

Бизнес Мурманской области получил поддержку на 1,5 млрд рублей с 2019 года

Бизнес Мурманской области получил поддержку на 1,5 млрд рублей с 2019 года - РИА Новости, 16.05.2024

Бизнес Мурманской области получил поддержку на 1,5 млрд рублей с 2019 года

Власти Мурманской области направили почти 1,5 миллиарда рублей за последние пять лет на поддержку предпринимателей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:30

2024-05-16T21:30

2024-05-16T21:30

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области направили почти 1,5 миллиарда рублей за последние пять лет на поддержку предпринимателей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время отчета о проделанной работе перед областной думой. "В регионе реализуется комплекс мер поддержки начинающих и действующих предпринимателей… За пять лет в рамках программы на поддержку сектора малого и среднего предпринимательства направили почти 1,5 миллиарда рублей, а численность занятых увеличилась до 105,6 тысяч человек", – сообщил губернатор. Он отметил, что среди финансовых мер поддержки – гранты, займы, поручительства по кредитам и другое. Для снижения налоговой нагрузки в 2022 году на три года продлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. В министерстве по развитию Арктики и экономики Мурманской области отметили, что количество зарегистрированных в регионе субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2023 года составило 25,9 тысячи единиц, что на 6,6% больше значения за 2020 год. Кроме того, по результатам 2023 года число самозанятых по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем в пять раз и составило 28,3 тысячи человек. Развитию предпринимательского сектора способствует введенный специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В рамках программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса за пять лет вновь создано из числа физических лиц более 400 субъектов малого бизнеса. По данным министерства, общий размер предоставленных микрозаймов для начинающих и действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан в период 2019-2023 годов составил 2,3 миллиарда рублей, за пять лет предоставлены поручительства по кредитам предпринимателей в коммерческих банках на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям привлечь 3,4 миллиарда кредитных ресурсов. В результате реализуемой поддержки в различных муниципальных образованиях региона реализуются бизнес-проекты в сфере производства, такие как пошив одежды, в том числе спецодежды, производство мебели, производство продуктов питания, в области туризма, дополнительного образования детей и взрослых, инклюзивной терапии, проекты в области ветеринарии, а также по предоставлению услуг населению и другие.

https://ria.ru/20240516/mediki-1946537977.html

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мурманская область

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мурманская область, андрей чибис