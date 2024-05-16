https://ria.ru/20240516/pobratimy-1946450057.html

Минск и Баку станут городами-побратимами

Минск и Баку станут городами-побратимами - РИА Новости, 16.05.2024

Минск и Баку станут городами-побратимами

Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:32

2024-05-16T15:32

2024-05-16T15:32

азербайджан

александр лукашенко

ильхам алиев

в мире

белоруссия

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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, сообщает государственное агентство АзерТадж. В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан. "Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

https://ria.ru/20240317/shos-1933659178.html

азербайджан

белоруссия

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Кирилл Волков

азербайджан, александр лукашенко, ильхам алиев, в мире, белоруссия