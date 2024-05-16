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Минск и Баку станут городами-побратимами - РИА Новости, 16.05.2024
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15:32 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/pobratimy-1946450057.html
Минск и Баку станут городами-побратимами
Минск и Баку станут городами-побратимами - РИА Новости, 16.05.2024
Минск и Баку станут городами-побратимами
Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:32
2024-05-16T15:32
азербайджан
александр лукашенко
ильхам алиев
в мире
белоруссия
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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, сообщает государственное агентство АзерТадж. В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан. "Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
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азербайджан, александр лукашенко, ильхам алиев, в мире, белоруссия
Азербайджан, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, В мире, Белоруссия
Минск и Баку станут городами-побратимами

Лукашенко и Алиев подписали побратимское соглашение между Минском и Баку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, сообщает государственное агентство АзерТадж.
В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан.
"Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
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