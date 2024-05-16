https://ria.ru/20240516/pobratimy-1946450057.html
Минск и Баку станут городами-побратимами
Минск и Баку станут городами-побратимами - РИА Новости, 16.05.2024
Минск и Баку станут городами-побратимами
Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:32
2024-05-16T15:32
2024-05-16T15:32
азербайджан
александр лукашенко
ильхам алиев
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_0:159:3357:2047_1920x0_80_0_0_6356f961d972dd20efdc6b463abbff65.jpg
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, сообщает государственное агентство АзерТадж. В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан. "Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
https://ria.ru/20240317/shos-1933659178.html
азербайджан
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_1e39e8ef0f4b68df5cfac2d911df838e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, александр лукашенко, ильхам алиев, в мире, белоруссия
Азербайджан, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, В мире, Белоруссия
Минск и Баку станут городами-побратимами
Лукашенко и Алиев подписали побратимское соглашение между Минском и Баку
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, сообщает государственное агентство АзерТадж.
В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан.
"Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа
и Гомель
, Габала и Гродно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.