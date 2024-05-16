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В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана
В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана - РИА Новости, 16.05.2024
В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана
Установка последнего ПО на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года, говорится в докладе офиса конгресса по... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:55
2024-05-16T18:55
2024-05-16T18:55
в мире
f-35
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Установка последнего ПО на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года, говорится в докладе офиса конгресса по контролю за правительством. "Программное обеспечение TR-3 с новыми возможностями не будет поставлено до 2025 года, что на два года отстает от сроков. Это означает, что истребитель продолжит ожидать эти критически важные возможности", - говорится в опубликованном докладе. Как говорится в отчете, ситуация с ПО вызвала "серьезные проблемы". "Военные не будут принимать самолеты до тех пор, пока аппаратное и программное обеспечение TR-3 не будет установлено и работать стабильно", - говорится в докладе.
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в мире, f-35
В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана
USGAO: установка последнего ПО на F-35 отстает от плана на два года