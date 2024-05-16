https://ria.ru/20240516/po-1946512642.html

В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана

В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана - РИА Новости, 16.05.2024

В США заявили, что установка последнего ПО на F-35 отстает от плана

Установка последнего ПО на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года, говорится в докладе офиса конгресса по... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:55

2024-05-16T18:55

2024-05-16T18:55

в мире

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909313936_0:101:1476:931_1920x0_80_0_0_e1ec76666a3a416096425ddabce26d84.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Установка последнего ПО на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года, говорится в докладе офиса конгресса по контролю за правительством. "Программное обеспечение TR-3 с новыми возможностями не будет поставлено до 2025 года, что на два года отстает от сроков. Это означает, что истребитель продолжит ожидать эти критически важные возможности", - говорится в опубликованном докладе. Как говорится в отчете, ситуация с ПО вызвала "серьезные проблемы". "Военные не будут принимать самолеты до тех пор, пока аппаратное и программное обеспечение TR-3 не будет установлено и работать стабильно", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20240331/lightinig-1936694123.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, f-35