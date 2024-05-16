https://ria.ru/20240516/peskov-1946320035.html
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, их цель - повышение благосостояния народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:10
2024-05-16T08:10
2024-05-16T08:57
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, их цель - повышение благосостояния народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Только что, выступая на узком составе переговоров, президент (Владимир Путин - ред.) сказал, что наши отношения с Китаем носят неконфронтационный характер, и его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений. Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - сказал Песков "Известиям".
https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html
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россия, китай, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков
Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран