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Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
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08:10 16.05.2024 (обновлено: 08:57 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/peskov-1946320035.html
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, их цель - повышение благосостояния народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:10
2024-05-16T08:57
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, их цель - повышение благосостояния народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Только что, выступая на узком составе переговоров, президент (Владимир Путин - ред.) сказал, что наши отношения с Китаем носят неконфронтационный характер, и его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений. Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - сказал Песков "Известиям".
https://ria.ru/20240508/kitay-1944629578.html
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россия, китай, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил Песков

Песков: отношения России и Китая не направлены против третьих стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих стран, их цель - повышение благосостояния народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только что, выступая на узком составе переговоров, президент (Владимир Путин - ред.) сказал, что наши отношения с Китаем носят неконфронтационный характер, и его уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений. Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран и преследует единственную цель – повышение благосостояния народов наших двух стран", - сказал Песков "Известиям".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
СМИ: в Китае резко выросла стоимость поставок в Россию и Белоруссию
8 мая, 12:13
 
РоссияКитайДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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