Рейтинг@Mail.ru
Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 16.05.2024 (обновлено: 19:30 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/peregovory-1946510595.html
Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились
Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились - РИА Новости, 16.05.2024
Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились
Неформальные переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, проходившие вечером в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, завершились. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:41
2024-05-16T19:30
в мире
пекин
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946515262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2043208357d0756a5b7941b2d6cd222e.jpg
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Неформальные переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, проходившие вечером в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, завершились.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай.Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один. Он говорил, что лидеры, вероятно, сначала прогуляются по парку и попьют чай. Затем был запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.Как говорил Ушаков, с российской стороны в этой неформальной встрече должны были участвовать он сам, а также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Помощник президента отмечал, что эти неформальные переговоры будут полностью закрытыми. Основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, как ожидалось, должны были обсуждаться как раз в ходе этой неформальной встречи лидеров, говорил помощник президента РФ.Пресс-служба Кремля по завершении переговоров опубликовала короткие кадры прогулки лидеров по резиденции. Путин и Си Цзиньпин идут рядом по мосту и дорожкам парка, где для них был сервирован небольшой столик для чаепития. Лидеры в костюмах и пиджаках, но уже без галстуков.
https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры общения Путина и Си Цзиньпина в неформальной обстановке
Кадры общения Путина и Си Цзиньпина в неформальной обстановке
2024-05-16T18:41
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946515262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4d75b76e921ba645314bc42c716fc63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, юрий ушаков
В мире, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, Юрий Ушаков
Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Неформальные переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, проходившие вечером в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, завершились.
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай.
Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один. Он говорил, что лидеры, вероятно, сначала прогуляются по парку и попьют чай. Затем был запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.
Как говорил Ушаков, с российской стороны в этой неформальной встрече должны были участвовать он сам, а также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Помощник президента отмечал, что эти неформальные переговоры будут полностью закрытыми. Основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, как ожидалось, должны были обсуждаться как раз в ходе этой неформальной встречи лидеров, говорил помощник президента РФ.
Пресс-служба Кремля по завершении переговоров опубликовала короткие кадры прогулки лидеров по резиденции. Путин и Си Цзиньпин идут рядом по мосту и дорожкам парка, где для них был сервирован небольшой столик для чаепития. Лидеры в костюмах и пиджаках, но уже без галстуков.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Устранить первопричину". Путин и Си озвучили рецепт для Украины
Вчера, 18:44
 
В миреПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияКитайЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала