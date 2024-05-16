https://ria.ru/20240516/peregovory-1946510595.html

Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились - РИА Новости, 16.05.2024

Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Неформальные переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, проходившие вечером в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, завершились. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:41

2024-05-16T18:41

2024-05-16T19:30

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юрий ушаков

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Неформальные переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, проходившие вечером в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, завершились.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай.Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один. Он говорил, что лидеры, вероятно, сначала прогуляются по парку и попьют чай. Затем был запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.Как говорил Ушаков, с российской стороны в этой неформальной встрече должны были участвовать он сам, а также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Помощник президента отмечал, что эти неформальные переговоры будут полностью закрытыми. Основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, как ожидалось, должны были обсуждаться как раз в ходе этой неформальной встречи лидеров, говорил помощник президента РФ.Пресс-служба Кремля по завершении переговоров опубликовала короткие кадры прогулки лидеров по резиденции. Путин и Си Цзиньпин идут рядом по мосту и дорожкам парка, где для них был сервирован небольшой столик для чаепития. Лидеры в костюмах и пиджаках, но уже без галстуков.

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

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Кадры общения Путина и Си Цзиньпина в неформальной обстановке Кадры общения Путина и Си Цзиньпина в неформальной обстановке 2024-05-16T18:41 true PT0M40S

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в мире, пекин, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, юрий ушаков