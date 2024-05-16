https://ria.ru/20240516/pavodok-1946529838.html

Пострадавшим от паводка в Омской области начнут выплачивать компенсации

Пострадавшим от паводка в Омской области начнут выплачивать компенсации - РИА Новости, 16.05.2024

Пострадавшим от паводка в Омской области начнут выплачивать компенсации

Жителям Омской области, пострадавшим от паводка, с пятницы начнут выплачивать единоразовые компенсации, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:14

2024-05-16T20:14

2024-05-16T20:14

омская область

россия

ишим (река)

виталий хоценко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

наводнения в россии — 2024

ирек файзуллин

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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Жителям Омской области, пострадавшим от паводка, с пятницы начнут выплачивать единоразовые компенсации, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко. Северные районы Омской области пострадали от паводка, в трех из них уже введён режим ЧС из-за сильного разлива рек Ишим и Иртыш. Там затоплены свыше 500 домов и 800 домовладений, проводится эвакуация жителей и животных. На месте работают спасатели и полиция. Регион с рабочим визитом посетили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава МЧС России Александр Куренков. Совместно с губернатором Виталием Хоценко они осмотрели затопленные территории в Усть-Ишиме. "Будем продолжать, пока необходимо, эвакуировать людей в безопасные места - Тевриз, Знаменку, Тару, Омск, обеспечим необходимым транспортом. Начинаем процесс выплат по 10 тысяч рублей пострадавшим людям. Это работа уже организована. Сегодня также проговорили с министрами, членами правительства Российской Федерации возможность оказания Омской области федеральной поддержки. Мы, конечно, людей не оставим, будем помогать", - сказал Виталий Хоценко. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что все меры поддержки пострадавшим от паводка будут оказаны. Он добавил, что режим ЧС будет введен на территории всего региона. Тем временем, уровень воды в Иртыше начал снижаться. По информации пресс-службы губернатора региона, он понизился на два сантиметра и составляет 943 сантиметра. Снижение продолжается и в реке Ишим на шесть сантиметров за 10 часов.

https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html

омская область

россия

ишим (река)

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омская область, россия, ишим (река), виталий хоценко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наводнения в россии — 2024, ирек файзуллин