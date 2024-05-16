Рейтинг@Mail.ru
В Омской области введут режим ЧС из-за паводков - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/pavodok-1946487439.html
В Омской области введут режим ЧС из-за паводков
В Омской области введут режим ЧС из-за паводков - РИА Новости, 16.05.2024
В Омской области введут режим ЧС из-за паводков
В ближайшее время на территории всей Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:20
2024-05-16T17:20
россия
омская область
иртыш (река)
ирек файзуллин
владимир путин
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942908931_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_136cd461e5a108082825b606e02fae31.jpg
ОМСК, 16 мая - РИА Новости. В ближайшее время на территории всей Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра строительства РФ Ирека Файзуллина. На севере Омской области уже введен режим ЧС в трех районах из-за сильного разлива рек Ишим и Иртыш. Там объявлена частичная эвакуация, оборудованы пункты временного размещения для жителей и организуется работа по созданию насыпей. На месте работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. По поручению президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина пострадавший от паводка регион посетили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава МЧС России Александр Куренков. "Все меры поддержки будут оказаны людям. Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону", - привели слова Файзуллина в пресс-службе. Министр сообщил, что обстановка непростая и уровень воды продолжает повышаться. "Сегодня все меры, принятые властями, адекватны ситуации. Принимаются все меры, чтобы удержать сам Усть-Ишим. Власти готовы к любым неблагоприятным действиям", - добавил министр. Уровень воды в Иртыше достиг 941 сантиметра. Затоплены более 500 жилых домов и свыше 800 приусадебных участков. Эвакуированы около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20240511/voda-1945252443.html
https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html
россия
омская область
иртыш (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942908931_158:0:1107:712_1920x0_80_0_0_592a0468d619d528e1160a7827c83d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, омская область, иртыш (река), ирек файзуллин, владимир путин, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Россия, Омская область, Иртыш (река), Ирек Файзуллин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Омской области введут режим ЧС из-за паводков

Файзуллин: на территории Омской области введут режим ЧС из-за паводков

© ГИБДД Тюменской областиСкопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
© ГИБДД Тюменской области
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 мая - РИА Новости. В ближайшее время на территории всей Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра строительства РФ Ирека Файзуллина.
На севере Омской области уже введен режим ЧС в трех районах из-за сильного разлива рек Ишим и Иртыш. Там объявлена частичная эвакуация, оборудованы пункты временного размещения для жителей и организуется работа по созданию насыпей. На месте работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. По поручению президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина пострадавший от паводка регион посетили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава МЧС России Александр Куренков.
Паводок в деревне Ашеваны Омской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Вода превысила уровень защитной насыпи в затопленном поселке Омской области
11 мая, 15:37
"Все меры поддержки будут оказаны людям. Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону", - привели слова Файзуллина в пресс-службе.
Министр сообщил, что обстановка непростая и уровень воды продолжает повышаться.
"Сегодня все меры, принятые властями, адекватны ситуации. Принимаются все меры, чтобы удержать сам Усть-Ишим. Власти готовы к любым неблагоприятным действиям", - добавил министр.
Уровень воды в Иртыше достиг 941 сантиметра. Затоплены более 500 жилых домов и свыше 800 приусадебных участков. Эвакуированы около 2 тысяч человек.
Река Ишим
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
6 мая, 08:28
 
РоссияОмская областьИртыш (река)Ирек ФайзуллинВладимир ПутинМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала