https://ria.ru/20240516/pavodok-1946487439.html

В Омской области введут режим ЧС из-за паводков

В Омской области введут режим ЧС из-за паводков - РИА Новости, 16.05.2024

В Омской области введут режим ЧС из-за паводков

В ближайшее время на территории всей Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:20

2024-05-16T17:20

2024-05-16T17:20

россия

омская область

иртыш (река)

ирек файзуллин

владимир путин

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. В ближайшее время на территории всей Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра строительства РФ Ирека Файзуллина. На севере Омской области уже введен режим ЧС в трех районах из-за сильного разлива рек Ишим и Иртыш. Там объявлена частичная эвакуация, оборудованы пункты временного размещения для жителей и организуется работа по созданию насыпей. На месте работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. По поручению президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина пострадавший от паводка регион посетили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава МЧС России Александр Куренков. "Все меры поддержки будут оказаны людям. Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону", - привели слова Файзуллина в пресс-службе. Министр сообщил, что обстановка непростая и уровень воды продолжает повышаться. "Сегодня все меры, принятые властями, адекватны ситуации. Принимаются все меры, чтобы удержать сам Усть-Ишим. Власти готовы к любым неблагоприятным действиям", - добавил министр. Уровень воды в Иртыше достиг 941 сантиметра. Затоплены более 500 жилых домов и свыше 800 приусадебных участков. Эвакуированы около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20240511/voda-1945252443.html

https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html

россия

омская область

иртыш (река)

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россия, омская область, иртыш (река), ирек файзуллин, владимир путин, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024