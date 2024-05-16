https://ria.ru/20240516/pasechnik-1946454286.html

В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса

В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса - РИА Новости, 16.05.2024

В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса

Свыше 400 гектаров леса высадили в ЛНР в 2023 году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:42

2024-05-16T15:42

2024-05-16T15:42

луганская народная республика

киев

донбасс

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925710827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7fca80b488fb3fd39def1ac6b11214a.jpg

ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Свыше 400 гектаров леса высадили в ЛНР в 2023 году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. В феврале текущего года в силовых ведомствах ЛНР сообщили РИА Новости о найденных свидетельствах намеренного уничтожения Киевом лесов в Донбассе. Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов на ранее подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов долларов. "В рамках программы развития начато восстановление экологии региона. Осуществлена расчистка реки Ольховая, выполнено лесовосстановление на площади свыше 400 гектаров, создана материальная база для организации пожаротушения", - сообщил Пасечник. В конце января 2024 года Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксируются подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам жителей данных районов, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года в результате массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.

https://ria.ru/20240216/potok-1927828255.html

луганская народная республика

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, киев, донбасс, леонид пасечник