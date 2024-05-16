https://ria.ru/20240516/pasechnik-1946454286.html
В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса
В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса - РИА Новости, 16.05.2024
В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса
Свыше 400 гектаров леса высадили в ЛНР в 2023 году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:42
2024-05-16T15:42
2024-05-16T15:42
луганская народная республика
киев
донбасс
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Свыше 400 гектаров леса высадили в ЛНР в 2023 году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. В феврале текущего года в силовых ведомствах ЛНР сообщили РИА Новости о найденных свидетельствах намеренного уничтожения Киевом лесов в Донбассе. Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов на ранее подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов долларов. "В рамках программы развития начато восстановление экологии региона. Осуществлена расчистка реки Ольховая, выполнено лесовосстановление на площади свыше 400 гектаров, создана материальная база для организации пожаротушения", - сообщил Пасечник. В конце января 2024 года Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксируются подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам жителей данных районов, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года в результате массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.
https://ria.ru/20240216/potok-1927828255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, киев, донбасс, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Киев, Донбасс, Леонид Пасечник
В ЛНР в 2023 году высадили свыше 400 гектаров леса
Пасечник сообщил о восстановление экологии региона в рамках программы развития
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Свыше 400 гектаров леса высадили в ЛНР в 2023 году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год.
В феврале текущего года в силовых ведомствах ЛНР сообщили РИА Новости о найденных свидетельствах намеренного уничтожения Киевом
лесов в Донбассе
. Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов на ранее подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов долларов.
"В рамках программы развития начато восстановление экологии региона. Осуществлена расчистка реки Ольховая, выполнено лесовосстановление на площади свыше 400 гектаров, создана материальная база для организации пожаротушения", - сообщил Пасечник.
В конце января 2024 года Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксируются подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам жителей данных районов, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года в результате массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. Власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.