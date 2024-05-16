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В ЛНР в 2023 году отремонтировали более тысячи километров дорог - РИА Новости, 16.05.2024
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15:41 16.05.2024 (обновлено: 15:42 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/pasechnik-1946453664.html
В ЛНР в 2023 году отремонтировали более тысячи километров дорог
В ЛНР в 2023 году отремонтировали более тысячи километров дорог - РИА Новости, 16.05.2024
В ЛНР в 2023 году отремонтировали более тысячи километров дорог
Шестую часть всех дорог отремонтировали в 2023 году в Луганской Народной Республике, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:41
2024-05-16T15:42
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Шестую часть всех дорог отремонтировали в 2023 году в Луганской Народной Республике, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. "Протяженность автомобильных дорог общего пользования нашего региона составляет более 6 тысяч километров. В 2023 году отремонтировано в общей сложности более тысячи километров дорог всех видов", - сообщил Пасечник. По его словам, также выполнен ремонт 14 различных сооружений, в том числе мостов. "Особое значение для населения имеет капитальный ремонт моста через реку Северский Донец, который был разрушен в результате боевых действий еще в 2014 году", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20240515/minoborony-1946118451.html
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луганская народная республика, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В ЛНР в 2023 году отремонтировали более тысячи километров дорог

Пасечник: в 2023 году отремонтировали шестую часть всех дорог

© пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНРТоржественное открытие участка автомобильной дороги  федеральной трассы А-258 М-4 "Дон" - Кантемировка – Луганск
Торжественное открытие участка автомобильной дороги  федеральной трассы А-258 М-4 Дон - Кантемировка – Луганск
© пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР
Торжественное открытие участка автомобильной дороги  федеральной трассы А-258 М-4 "Дон" - Кантемировка – Луганск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Шестую часть всех дорог отремонтировали в 2023 году в Луганской Народной Республике, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год.
"Протяженность автомобильных дорог общего пользования нашего региона составляет более 6 тысяч километров. В 2023 году отремонтировано в общей сложности более тысячи километров дорог всех видов", - сообщил Пасечник.
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По его словам, также выполнен ремонт 14 различных сооружений, в том числе мостов.
"Особое значение для населения имеет капитальный ремонт моста через реку Северский Донец, который был разрушен в результате боевых действий еще в 2014 году", - сказал Пасечник.
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Луганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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