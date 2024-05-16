https://ria.ru/20240516/pasechnik-1946448016.html

В ЛНР в 2023 году появились восемь новых объектов здравоохранения

В ЛНР в 2023 году появились восемь новых объектов здравоохранения - РИА Новости, 16.05.2024

В ЛНР в 2023 году появились восемь новых объектов здравоохранения

Восемь новых объектов здравоохранения появились в ЛНР в минувшем году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:27

2024-05-16T15:27

2024-05-16T15:27

здоровье - общество

луганская народная республика

россия

здравоохранение

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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Восемь новых объектов здравоохранения появились в ЛНР в минувшем году, заявил глава ЛНР во время отчета о работе за 2023 год. В четверг 16 мая Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступил с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе. "В отчетном году уделено большое внимание укреплению материально-технической базы здравоохранения. Вновь созданы восемь учреждений здравоохранения, капитально отремонтированы 45, закуплено порядка 800 единиц медицинской техники и транспорта", - сказал Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что развитие сферы здравоохранения является одним из ключевых показателей социально-экономического развития. "Благодаря помощи министерства здравоохранения Российской Федерации в республике внедрены программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В рамках программы десять человек впервые трудоустроенные в медицинские организации республики, девять из них – это молодые специалисты", - пояснил Пасечник.

https://ria.ru/20240516/lnr-1946446565.html

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здоровье - общество, луганская народная республика, россия, здравоохранение