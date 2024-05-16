https://ria.ru/20240516/palestina-1946457743.html
Аббас назвал операцию ХАМАС предлогом для нападения на сектор Газа
Аббас назвал операцию ХАМАС предлогом для нападения на сектор Газа - РИА Новости, 16.05.2024
Аббас назвал операцию ХАМАС предлогом для нападения на сектор Газа
Операция палестинского движения ХАМАС, проведенная на израильской территории 7 октября, дала Израилю предлог для нападения и разрушения сектора Газа, заявил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:52
2024-05-16T15:52
2024-05-16T15:52
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
хамас
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 16 мая - РИА Новости. Операция палестинского движения ХАМАС, проведенная на израильской территории 7 октября, дала Израилю предлог для нападения и разрушения сектора Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Очередной саммит Лиги арабских государств проходит в четверг в бахрейнской столице Манаме. "Военная операция, проведенная ХАМАС 7 октября, дала Израилю предлог для нападения и разрушения сектора Газа", - сказал в своем выступлении Аббас. Палестинский лидер также отметил, что приветствует поддержку палестинцев "по всему миру". "Мы приветствуем протесты против агрессии, свидетелями которой является мир, особенно в американских и европейских университетах", - сказал Аббас. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html
https://ria.ru/20240515/gaza-1946050943.html
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в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, ХАМАС, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аббас назвал операцию ХАМАС предлогом для нападения на сектор Газа
Президент Палестины: операция ХАМАС дала Израилю предлог для нападения на Газу
ТУНИС, 16 мая - РИА Новости. Операция палестинского движения ХАМАС, проведенная на израильской территории 7 октября, дала Израилю предлог для нападения и разрушения сектора Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).
Очередной саммит Лиги арабских государств проходит в четверг в бахрейнской столице Манаме
.
"Военная операция, проведенная ХАМАС 7 октября, дала Израилю предлог для нападения и разрушения сектора Газа", - сказал в своем выступлении Аббас.
Палестинский лидер также отметил, что приветствует поддержку палестинцев "по всему миру".
«
"Мы приветствуем протесты против агрессии, свидетелями которой является мир, особенно в американских и европейских университетах", - сказал Аббас.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.