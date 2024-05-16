https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946323318.html

Си Цзиньпин заверил Путина, что продолжит выстраивать отношения с Россией

Си Цзиньпин заверил Путина, что продолжит выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 16.05.2024

Си Цзиньпин заверил Путина, что продолжит выстраивать отношения с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения в правильном русле развития, а... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:55

2024-05-16T08:55

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения в правильном русле развития, а также вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям. "Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим", - сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Пекине, проходящей в рамках государственного визита президента России. Для Китая, добавил он, это является продолжением доброй традиции контактов. "Я сразу же после моего переизбрания на пост председателя также выбрал Россию как страну для моего первого зарубежного визита", - сказал китайский лидер. За 75 лет установления дипломатических отношений Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами, отметил он. "Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов. Все это послужило позитивным фактором для поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений", - сказал Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Китай и Россия, будучи постоянными членами Совбеза ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют и стратегическое взаимодействие, расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества и сделали стратегический выбор в пользу исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации. "Господин президент, готов вместе с вами держать наши двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям", - заявил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

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