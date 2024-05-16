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Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 16.05.2024 (обновлено: 17:53 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/osvobozhdenie-1946364009.html
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области
Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:42
2024-05-16T17:53
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", — сказал он.По словам главы администрации, обстановка в Харьковской области остается напряженной, российские войска уверенно двигаются вперед.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, виталий ганчев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области

Ганчев: ВС России приступили к освобождению Липцев в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", — сказал он.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области
15 мая, 08:00
По словам главы администрации, обстановка в Харьковской области остается напряженной, российские войска уверенно двигаются вперед.

К Липцам российские войска продвигаются по господствующим высотам от села Глубокое, об освобождении которого Минобороны сообщило накануне. До Харьковской окружной дороги отсюда остается около 20 километров. При этом с запада российские войска будут защищены Травянским водохранилищем.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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