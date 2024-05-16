https://ria.ru/20240516/osvobozhdenie-1946364009.html

Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области

Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024

Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области

Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:42

2024-05-16T11:42

2024-05-16T17:53

россия

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", — сказал он.По словам главы администрации, обстановка в Харьковской области остается напряженной, российские войска уверенно двигаются вперед.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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россия, харьковская область, виталий ганчев