https://ria.ru/20240516/osvobozhdenie-1946364009.html
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области
Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:42
2024-05-16T11:42
2024-05-16T17:53
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", — сказал он.По словам главы администрации, обстановка в Харьковской области остается напряженной, российские войска уверенно двигаются вперед.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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россия, харьковская область, виталий ганчев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев
Российские войска приступили к освобождению Липцев в Харьковской области
Ганчев: ВС России приступили к освобождению Липцев в Харьковской области
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости
. Российские войска начали освобождение села Липцы в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала
.
"Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", — сказал он.
По словам главы администрации, обстановка в Харьковской области остается напряженной, российские войска уверенно двигаются вперед.
К Липцам российские войска продвигаются по господствующим высотам от села Глубокое, об освобождении которого Минобороны сообщило накануне. До Харьковской окружной дороги отсюда остается около 20 километров. При этом с запада российские войска будут защищены Травянским водохранилищем.
Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.