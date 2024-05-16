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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменён на всей территории Белгородской области спустя более получаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:32
2024-05-16T19:32
2024-05-16T19:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменён на всей территории Белгородской области спустя более получаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - сообщил Гладков в своём Telegram-канале.
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белгородская область, белгород, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
На всей территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности