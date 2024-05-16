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На территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности
На территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
На территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности вновь объявлен на территории всей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:00
2024-05-16T19:00
2024-05-16T19:03
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности вновь объявлен на территории всей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности", - сообщил Гладков в своём Telegram-канале.Он рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
На территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности
Гладков: на территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности