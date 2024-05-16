https://ria.ru/20240516/opasnost-1946476239.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:50

2024-05-16T16:50

2024-05-16T17:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.30 мск. Через 16 минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.В мэрии также сообщили и об отмене угрозы в Шебекинском городском округе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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2024

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белгород, белгородский район, безопасность