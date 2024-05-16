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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:31
2024-05-16T16:31
2024-05-16T16:39
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Четвертая за день ракетная опасность в Белгороде и Белрайоне была объявлена спустя примерно час после отмены предыдущей."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.В мэрии добавили, что ракетная опасность также объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.
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белгородский район, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность