https://ria.ru/20240516/opasnost-1946449343.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:30

2024-05-16T15:30

2024-05-16T15:36

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ранее в четверг неоднократно объявлялись угрозы ракетных ударов в регионе. Первый раз угроза была объявлена по всей области ночью на 21 минуту, а затем в 11.12 (совпадает с мск) на 41 минуту в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе. Также около 13.08 действовала ракетная угроза по всей области, а затем объявили на 16 минут ракетную опасность в Белгороде и районе."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность