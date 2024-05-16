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В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину в автобусе - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/odessa-1946444761.html
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину в автобусе
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину в автобусе - РИА Новости, 16.05.2024
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину в автобусе
Сотрудники одесского военкомата в ходе очередной облавы на военнообязанных избили мужчину в автобусе, попутно залив пассажиров перцовым баллончиком, сообщило в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:18
2024-05-16T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата в ходе очередной облавы на военнообязанных избили мужчину в автобусе, попутно залив пассажиров перцовым баллончиком, сообщило в четверг украинское издание "Страна". "Очередное видео транспортной мобилизации в Одессе. Видно, как мужчину в маршрутке бьют сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.) и забирают в микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание опубликовало видео, распространяемое одесскими онлайн-сообществами. На кадрах группа мужчин в форме избивает гражданского в салоне автобуса. Женщина, ведущая съемку, заявляет, что сотрудники военкомата залили автобус перцовым спреем. Отбивающегося мужчину в штатском уводят к микроавтобусу. На следующем ролике девушка рассказывает об агрессивном и пренебрежительном поведении людей в форме во время инцидента. По ее словам, ей было страшно находиться рядом с украинскими военными, устроившими "силовую мобилизацию", из-за чего она "даже не хочет называть их людьми". Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240414/telegraf-1939919792.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину в автобусе

В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и облили пассажиров перцовым баллончиком

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Multipedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата в ходе очередной облавы на военнообязанных избили мужчину в автобусе, попутно залив пассажиров перцовым баллончиком, сообщило в четверг украинское издание "Страна".
"Очередное видео транспортной мобилизации в Одессе. Видно, как мужчину в маршрутке бьют сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.) и забирают в микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Издание опубликовало видео, распространяемое одесскими онлайн-сообществами. На кадрах группа мужчин в форме избивает гражданского в салоне автобуса. Женщина, ведущая съемку, заявляет, что сотрудники военкомата залили автобус перцовым спреем. Отбивающегося мужчину в штатском уводят к микроавтобусу.
На следующем ролике девушка рассказывает об агрессивном и пренебрежительном поведении людей в форме во время инцидента. По ее словам, ей было страшно находиться рядом с украинскими военными, устроившими "силовую мобилизацию", из-за чего она "даже не хочет называть их людьми".
Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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