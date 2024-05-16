https://ria.ru/20240516/obstrel-1946349041.html
Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 16.05.2024
Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:45
2024-05-16T10:45
2024-05-16T10:45
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 артиллерийских ударов. И 20 прилетов было зафиксировано ночью", - сказал источник. Под огонь попали шесть населенных пунктов - Новая Каховка, Старая Збурьевка, Днепряны, Райское, Новая Маячка и Пролетарка. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области