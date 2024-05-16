https://ria.ru/20240516/obstrel-1946349041.html

Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 16.05.2024

Источник: ВСУ нанесли около 35 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:45

2024-05-16T10:45

2024-05-16T10:45

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 артиллерийских ударов. И 20 прилетов было зафиксировано ночью", - сказал источник. Под огонь попали шесть населенных пунктов - Новая Каховка, Старая Збурьевка, Днепряны, Райское, Новая Маячка и Пролетарка. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия