https://ria.ru/20240516/obse-1946467590.html

Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ

Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ - РИА Новости, 16.05.2024

Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ

В России возмущены отсутствием публичной реакции со стороны руководства ОБСЕ на преступления киевского режима в Белгородской области и тем, что в Организации... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:23

2024-05-16T16:23

2024-05-16T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белгородская область

максим буякевич

обсе

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945835182_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_4127b697dbfcb2da322ccbef00270364.jpg

ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. В России возмущены отсутствием публичной реакции со стороны руководства ОБСЕ на преступления киевского режима в Белгородской области и тем, что в Организации демонстративно не замечают жертвы из числа российских граждан, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Возмущены тем, что в руководстве ОБСЕ вновь предпочли демонстративно не замечать жертв из числа российских граждан. Никакой публичной реакции на упомянутые преступления не последовало. Налицо вопиющая демонстрация двойных стандартов, когда формированиям Зеленского де-факто выдается карт-бланш на совершение любых зверств, вдобавок предоставляется политическая и иная поддержка. Всё это ставит под удар не только авторитет нынешнего руководства ОБСЕ, но и всей нашей Организации", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Дипломат указал на то, что, будучи не в силах остановить маневры российских войск, киевский режим возобновил интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов российских городов. Буякевич напомнил, что на прошлой неделе от них пострадали не менее 237 мирных жителей, из них 50 человек погибли, в том числе двое детей, ещё 187 человек получили ранения, включая 13 несовершеннолетних. По словам заместителя постпреда, особенно непростая ситуация сложилась в Белгородской области: 12 мая Белгород интенсивно обстреливался из ОТРК "Точка-У", РСЗО "Ольха" и РСЗО Vampire чешского производства. Дипломат указал на то, что были повреждены 29 частных и 43 многоквартирных дома, 63 гражданских автомобиля, предприятие общественного питания. В результате одной из атак поврежден 10-этажный многоквартирный жилой дом, один из подъездов которого обрушился. Там погибли 17 человек, включая двоих детей. Из-под завалов были спасены свыше двадцати человек, включая двоих несовершеннолетних – все они получили ранения различной степени тяжести. В ходе работ на месте трагедии травмированы трое спасателей. Повторные атаки в тот же день привели к новым жертвам: под удар попали детская площадка, школьный стадион и другие гражданские объекты.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

россия

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белгородская область, максим буякевич, обсе, украина, вооруженные силы украины