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Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ - РИА Новости, 16.05.2024
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16:23 16.05.2024 (обновлено: 16:24 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/obse-1946467590.html
Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ
Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ - РИА Новости, 16.05.2024
Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ
В России возмущены отсутствием публичной реакции со стороны руководства ОБСЕ на преступления киевского режима в Белгородской области и тем, что в Организации... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:23
2024-05-16T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
максим буякевич
обсе
украина
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. В России возмущены отсутствием публичной реакции со стороны руководства ОБСЕ на преступления киевского режима в Белгородской области и тем, что в Организации демонстративно не замечают жертвы из числа российских граждан, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Возмущены тем, что в руководстве ОБСЕ вновь предпочли демонстративно не замечать жертв из числа российских граждан. Никакой публичной реакции на упомянутые преступления не последовало. Налицо вопиющая демонстрация двойных стандартов, когда формированиям Зеленского де-факто выдается карт-бланш на совершение любых зверств, вдобавок предоставляется политическая и иная поддержка. Всё это ставит под удар не только авторитет нынешнего руководства ОБСЕ, но и всей нашей Организации", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Дипломат указал на то, что, будучи не в силах остановить маневры российских войск, киевский режим возобновил интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов российских городов. Буякевич напомнил, что на прошлой неделе от них пострадали не менее 237 мирных жителей, из них 50 человек погибли, в том числе двое детей, ещё 187 человек получили ранения, включая 13 несовершеннолетних. По словам заместителя постпреда, особенно непростая ситуация сложилась в Белгородской области: 12 мая Белгород интенсивно обстреливался из ОТРК "Точка-У", РСЗО "Ольха" и РСЗО Vampire чешского производства. Дипломат указал на то, что были повреждены 29 частных и 43 многоквартирных дома, 63 гражданских автомобиля, предприятие общественного питания. В результате одной из атак поврежден 10-этажный многоквартирный жилой дом, один из подъездов которого обрушился. Там погибли 17 человек, включая двоих детей. Из-под завалов были спасены свыше двадцати человек, включая двоих несовершеннолетних – все они получили ранения различной степени тяжести. В ходе работ на месте трагедии травмированы трое спасателей. Повторные атаки в тот же день привели к новым жертвам: под удар попали детская площадка, школьный стадион и другие гражданские объекты.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
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в мире, россия, белгородская область, максим буякевич, обсе, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Максим Буякевич, ОБСЕ, Украина, Вооруженные силы Украины
Дипломат возмутился игнорированием преступлений ВСУ со стороны ОБСЕ

Буякевич: ОБСЕ принципиально не замечает преступлений ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
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ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. В России возмущены отсутствием публичной реакции со стороны руководства ОБСЕ на преступления киевского режима в Белгородской области и тем, что в Организации демонстративно не замечают жертвы из числа российских граждан, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Возмущены тем, что в руководстве ОБСЕ вновь предпочли демонстративно не замечать жертв из числа российских граждан. Никакой публичной реакции на упомянутые преступления не последовало. Налицо вопиющая демонстрация двойных стандартов, когда формированиям Зеленского де-факто выдается карт-бланш на совершение любых зверств, вдобавок предоставляется политическая и иная поддержка. Всё это ставит под удар не только авторитет нынешнего руководства ОБСЕ, но и всей нашей Организации", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
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Дипломат указал на то, что, будучи не в силах остановить маневры российских войск, киевский режим возобновил интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов российских городов. Буякевич напомнил, что на прошлой неделе от них пострадали не менее 237 мирных жителей, из них 50 человек погибли, в том числе двое детей, ещё 187 человек получили ранения, включая 13 несовершеннолетних.
По словам заместителя постпреда, особенно непростая ситуация сложилась в Белгородской области: 12 мая Белгород интенсивно обстреливался из ОТРК "Точка-У", РСЗО "Ольха" и РСЗО Vampire чешского производства. Дипломат указал на то, что были повреждены 29 частных и 43 многоквартирных дома, 63 гражданских автомобиля, предприятие общественного питания.
В результате одной из атак поврежден 10-этажный многоквартирный жилой дом, один из подъездов которого обрушился. Там погибли 17 человек, включая двоих детей. Из-под завалов были спасены свыше двадцати человек, включая двоих несовершеннолетних – все они получили ранения различной степени тяжести. В ходе работ на месте трагедии травмированы трое спасателей. Повторные атаки в тот же день привели к новым жертвам: под удар попали детская площадка, школьный стадион и другие гражданские объекты.
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