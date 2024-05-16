https://ria.ru/20240516/novinite-1946451130.html

Болгария отсудит у "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа

Болгария отсудит у "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа - РИА Новости, 16.05.2024

Болгария отсудит у "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа

Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации размером около 400 РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:34

2024-05-16T15:34

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации размером около 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок газа российским предприятием в 2022 году, сообщает местное агентство Novinite. "Булгаргаз" намерена подать судебный иск против "Газпром Экспорт" с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что это решение компании связано с прекращением поставок газа в Болгарию со стороны "Газпрома" в 2022 году. По информации радиостанции BNR, претензии "Булгаргаза" будут сначала направлены в "Газпром Экспорт" с предложением достигнуть договоренности о возмещении. Если ее не удастся добиться, компания подаст иск в Международный арбитражный суд в Париже.Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась. В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривал прекращение поставок газа.

https://ria.ru/20231216/bolgariya-1916206224.html

https://ria.ru/20231002/gaz-1900005104.html

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болгария, европа, польша, газпром, в мире