https://ria.ru/20240516/niderlandy-1946464135.html
На ограничение потока беженцев потребуется время, заявили в Нидерландах
На ограничение потока беженцев потребуется время, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 16.05.2024
На ограничение потока беженцев потребуется время, заявили в Нидерландах
Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что новому правительству Нидерландов могут "потребоваться годы", чтобы выполнить свое обещание... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:08
2024-05-16T16:08
2024-05-16T16:12
в мире
нидерланды
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герт вилдерс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что новому правительству Нидерландов могут "потребоваться годы", чтобы выполнить свое обещание отказаться от системы Евросоюза по предоставлению убежищ и изменить меры в области миграции. Четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, договорились в среду о предварительном коалиционном соглашении. Затем переговоры о положениях документа продолжились и длились до глубокой ночи, но в итоге стороны согласовали окончательный вариант соглашения. Коалиционное соглашение содержит 10 основных положений, среди которых также планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев. "Мы попытаемся добиться так называемого отказа по вопросу предоставления убежища, как это сделали датчане. На это могут уйти годы, если это все же удастся", - заявил Вилдерс агентству Франс Пресс. Однако он отметил, что в краткосрочной перспективе новое правительство будет стремиться использовать голландское законодательство для ограничения "притока искателей убежища" в Нидерландах. Вилдерс также пообещал ввести пограничный контроль, чтобы обеспечить соблюдение более жесткой политики в отношении убежища. Лидеры партий накануне объявили, что новая коалиция будет стремиться к реализации "самых строгих мер по предоставлению убежища за всю историю". Новое правительство планирует принять закон, который позволит принимать "далеко идущие меры". Разрешение на предоставление убежища в Нидерландах на неопределенный срок будет отменено, а разрешение на временное проживание будет скорректировано. Просители убежища, которым было отказано, "будут депортированы в максимально возможной степени, в том числе принудительно". Учебная миграция также будет сокращена, в том числе путем введения большего количества курсов на голландском языке, курсов на английском будет меньше. Ситуация с размещением беженцев в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года: тогда около 700 беженцев вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель. Городской совет Амстердама был вынужден временно предоставить размещение по меньшей мере тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки в стране мест для соискателей убежища.
https://ria.ru/20231201/niderlandy-1913131511.html
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946426309.html
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в мире, нидерланды, амстердам, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Амстердам, Герт Вилдерс
На ограничение потока беженцев потребуется время, заявили в Нидерландах
Вилдерс: потребуются годы, чтобы исполнить план по сокращению числа беженцев
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что новому правительству Нидерландов могут "потребоваться годы", чтобы выполнить свое обещание отказаться от системы Евросоюза по предоставлению убежищ и изменить меры в области миграции.
Четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, договорились в среду о предварительном коалиционном соглашении. Затем переговоры о положениях документа продолжились и длились до глубокой ночи, но в итоге стороны согласовали окончательный вариант соглашения. Коалиционное соглашение содержит 10 основных положений, среди которых также планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев.
"Мы попытаемся добиться так называемого отказа по вопросу предоставления убежища, как это сделали датчане. На это могут уйти годы, если это все же удастся", - заявил Вилдерс агентству Франс Пресс.
Однако он отметил, что в краткосрочной перспективе новое правительство будет стремиться использовать голландское законодательство для ограничения "притока искателей убежища" в Нидерландах.
Вилдерс также пообещал ввести пограничный контроль, чтобы обеспечить соблюдение более жесткой политики в отношении убежища.
Лидеры партий накануне объявили, что новая коалиция будет стремиться к реализации "самых строгих мер по предоставлению убежища за всю историю". Новое правительство планирует принять закон, который позволит принимать "далеко идущие меры". Разрешение на предоставление убежища в Нидерландах на неопределенный срок будет отменено, а разрешение на временное проживание будет скорректировано. Просители убежища, которым было отказано, "будут депортированы в максимально возможной степени, в том числе принудительно". Учебная миграция также будет сокращена, в том числе путем введения большего количества курсов на голландском языке, курсов на английском будет меньше.
Ситуация с размещением беженцев в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года: тогда около 700 беженцев вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель. Городской совет Амстердама был вынужден временно предоставить размещение по меньшей мере тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки в стране мест для соискателей убежища.