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На Камчатке уровень воды в реке Большой Воровской начал снижаться
На Камчатке уровень воды в реке Большой Воровской начал снижаться - РИА Новости, 16.05.2024
На Камчатке уровень воды в реке Большой Воровской начал снижаться
Уровень опасно поднявшейся реки Большой Воровской на Камчатке начал снижаться, вода ушла с подтопленных придомовых территорий, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:24
2024-05-16T04:24
2024-05-16T04:24
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наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Уровень опасно поднявшейся реки Большой Воровской на Камчатке начал снижаться, вода ушла с подтопленных придомовых территорий, сообщает региональный главк МЧС РФ. Накануне спасатели сообщали, что в связи с прошедшими сильными дождями и усилением снеготаяния утром 15 мая в реке Большой Воровской у села Соболево Соболевского района уровень воды поднялся до отметки опасного гидрологического явления 325 сантиметров, превысив ее на семь сантиметров. Были подтоплены четыре придомовые территории. "На Камчатке уровень воды в реке Большой Воровской начал снижаться. Сейчас он составляет 310 сантиметров, что на 15 сантиметров ниже опасного гидрологического явления. По оперативным данным, подтопленных домов, придомовых территорий и огородов в селе Соболево нет", - говорится в сообщении. По прогнозу, уровень воды в реке продолжит снижаться, к вечеру должен опуститься до 300 сантиметров.
https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html
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камчатка, россия, соболевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, наводнения в россии — 2024
Камчатка, Россия, Соболевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Наводнения в России — 2024
На Камчатке уровень воды в реке Большой Воровской начал снижаться
На Камчатке уровень опасно поднявшейся реки Большой Воровской начал снижаться